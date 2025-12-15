聽新聞
聯合報黑白集／賴市長又來了

聯合報／ 聯合報黑白集

立法院否決財政收支劃分法覆議案，傳出府院高層高層拍板「不副署、不公布」。圖為<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統（左）與行政院長卓榮泰（右）。圖／聯合報系資料照片
藍白主導通過財劃法及停砍公教年改法案，賴總統召開民進黨立委便當會，得出「不副署」與「副署後不執行」都是合憲的「共識」，儼然自己開起憲法法庭。

賴總統視立法權於無物的作法，完全就是複製他當年兩百多天不進市議會的模式。這種唯我獨尊的個性，從台南市長時期即充分流露，沒想到這麼多年過去，一點都沒改變。

二○一四年底，賴清德以近百分之七十三高得票率風光連任台南市長，卻在操盤議長選舉時跌跤，國民黨市議員李全教當上議長。隨後他就宣布在司法未釐清李全教賄選案前，不再進入市議會。

這麼一僵持就長達兩百卅多天，引來府會對立，更導致預算無法審核，市政空轉，登革熱疫情嚴重。後來他因此遭監察院彈劾，理由是他違法架空南市立法權，悖離民主與法治原則、傷害憲政體制。之後他才不情願地踏入議會。

十年後，賴總統又玩起同樣的戲碼，面對藍白聯手通過不順執政黨意的法案，他使出當年架空台南市議會的老招，製造憲政危機，更毫無依法行政的民主素養。看看當年監院的彈劾理由，放到今天來看，竟然依舊完全適用。不同的是，當年賴市長有著高民意及綠營僅差一席就過半的議會撐腰，如今的賴總統卻是雙少數的弱勢總統。而他那種自以為是、不願妥協的執拗個性，則始終如一。

社論 賴清德 財劃法 年改

