聯合報社論／賴政府推動軍購，仰賴美國施壓藍白？

美國在台協會（AIT）處長谷立言。圖／聯合報系資料照片

編列一點二五兆預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，連續在立院程序委員會被擋下。賴清德總統喊話盼能付委，依據民意審查。美國在台協會處長谷立言罕見聲援說，歡迎賴總統宣布的國防特別預算，他期待能在立法院審查相關預算時，回答國會的各項問題。賴總統先投書向美國人報告軍購，卻為了要不要到立院報告而拉鋸，反而美國官員自告奮勇願向我國國會說明；這項中華民國史上最高的軍事投資，著實讓人錯亂！

美國官員對中華民國國會預算審查公開下指導棋，怎麼看都怪！但對於谷立言的談話，綠營爆出一陣歡呼，認為美國出手了，這是對藍白的喊話警告。但我國立委不能監督美國官員，不論谷立言用什麼身分到立法院說明，賴清德的國防預算，自己不願或無力溝通，卻挾美自重，仰賴美國官員施壓護航，不只沒出息，連美國人都會看不起。

中共軍事威脅固不待言，歷年民調也顯示，社會對提升自衛能力具備高度共識。但此次特別預算最大問題，莫過於透明度太差。採購項目包括精準火砲、遠程打擊飛彈、無人載具及反制系統、防空（反彈道）及反裝甲飛彈、ＡＩ輔助指管系統、強化持續作戰量能、台美共同研發及採購合作之裝備。看似洋洋灑灑，但除了總期程八年、總金額一點二五兆，未提任何其他數字，更無任何具體品項。

特別預算支出方式包山包海，包括向美國政府提案，直接與外商締約，以及國內研發生產。然而近日諸如裝修商搖身一變，立刻拿下軍方炸藥鉅額標案，鞋業轉身月餘就搶下軍火標案，儼然新興「台南軍火幫」；另一方面，海鯤潛艦超過交艦期限，仍無法下水潛航；Ｆ─16等多項軍售，生產交運嚴重延宕；這些案例無不衝擊外界對軍購的信心，並暴露當局一意遮掩的粉飾心理。此時期待社會大眾對金額更高、更不透明的特別預算爽快埋單，豈有可能？

賴總統提出「台灣之盾」，口號寫入特別預算。從北市議員苗博雅發言可知，不少綠營支持者確實相信，一旦張起「台灣之盾」大傘，即使戰爭爆發，民眾生活也影響不大。如此期盼完全昧於事實，更違背國軍長期強調的不對稱建軍原則。所謂不對稱，是在整體實力劣勢的前提下，集中投資少數項目，迫使對方耗費更多資源，達到「四兩撥千斤」效果。然而構建反彈道飛彈等防空體系，技術門檻與成本極高，堪稱「千金撥四兩」。俄烏戰爭更證明，攻擊方可以大規模運用自殺無人機等低成本武器，消耗精密昂貴的防空體系。

我國在國防資源投入上必須有所斟酌，更不宜將其政治口號化，以不切實際的虛幻安全感，凌駕建軍備戰的優先性。例如防空系統整合、無人機反制等項目，都是近年全球軍事領域新崛起需求，至今仍處於摸索階段。因為變數太大，相關開銷更適合由年度預算編列，時間與金額可以有更大彈性。貿然編列鉅額特別預算，認為八年可全數到位，很可能上路後才發現方向有誤，陷入「爛尾」風險。

軍購特別預算的爭議，是政壇僵局的縮影。賴政府希望預算順利過關，必須付出更多耐心與誠意，透過理性討論與說服，化解異聲。但賴清德堅持與在野黨對撞到底，堪稱孫子兵法「知可以戰與不可以戰」與「識眾寡之用」的負面示範。如果蠻幹方式不改，即使找美國圍事，恐難免再度挫敗，許多攸關國防安全的施政項目也將陪葬，全國皆受其害，沒有人是贏家。