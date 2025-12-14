聽新聞
賴清德／台灣面臨「威瑪時刻」，憲政崩塌只在旦夕

聯合報／ 社論

賴清德總統決定讓行政院不副署、不執行，顯已對後續違憲亂政作為埋下伏筆。 記者曾原信／攝影
賴清德總統決定讓行政院不副署、不執行，顯已對後續違憲亂政作為埋下伏筆。 記者曾原信／攝影

朝野對立升高，賴清德總統連綿出招，早上重批藍白主導通過各種法案，嚴重影響國家安全；中午召開民進黨立委便當會，定調不副署、不執行都不違憲，力挺行政院制衡立法院；傍晚邀行政、立法、考試三院院長本周「國政茶敘」。不過，立法院院長韓國瑜已婉拒出席，賴政府對抗國會的攻勢，仍將集中在不副署、不執行的憲政戰場上。

韓國瑜解釋，立法院是合議制，參加會談需獲各黨團授權，所以決定缺席；賴清德則說，知道韓國瑜有難言之隱。但韓國瑜早已表明，可以出席不限特定議題的五院茶敘，總統府卻擺出討論財政問題及世代正義的三院會談，等於強迫韓國瑜背書政院版財劃法、天價國防預算和續砍公教年金。這些議題，找在野黨主席溝通，應比找立法院長喝茶恰當。

賴清德對著在野黨罵陣，又一手拿著不副署、不執行的武器，一手邀請韓國瑜茶敘，簡直就是二月總統府院際協調的翻版。這恐怕更是韓國瑜的「難言之隱」。當時韓國瑜鄭重與會，並呼籲政院不提總預算覆議、總統停止惡罷；結果院際協調幾乎變成總統帶著四院圍毆韓國瑜，會後行政院也不斷提覆議，大罷免更不手軟。如果這次韓國瑜出席國政茶敘，會後行政院依然不副署、不執行，這樣的茶敘有何意義？

事實上，賴清德定調不副署、不執行為合憲，就是反民主、毀憲政的嚴重錯誤。賴政府不願面對總統與國會雙少數的事實，也不接受國會代表多數民意通過的法案，除了覆議、釋憲、大罷免三部曲外，綠營也曾提出對法案不公布、不副署、不執行等對抗辦法。覆議、釋憲、大罷免均告觸礁，於是不公布、不副署、不執行的聲音逐漸高漲。但如果賴卓體制無法忠誠面對憲政義務，被權力貪欲帶著走，無論採取什麼對策，都會為未來憲政運作埋下重大隱患。

為了幫不公布、不副署或不執行找理由，不少綠營人士開始編造「財劃法明顯違憲」、「總統可就法律是否違憲決定公布與否」，以及「行政院長副署權不是義務而是權力」等說法；行政院長卓榮泰更揚言「不會也不能執行違法的法案」。賴政府對所有不合己意的修法，一貫視為違憲，自居大法官。但根據憲法和釋憲文，大法官是唯一有權解釋或判決法律是否違憲者。而總統公布法律、行政院長副署，都是憲法義務；至於覆議失敗，「行政院長應即接受」，更是明白寫在增修條文上。總統和閣揆根本沒有不公布、不副署或不執行法律的空間。

不過，綠營意見紛歧。賴清德似乎還沒找到不公布的依據，所以先讓卓榮泰不副署或不執行。但總統應公布的法律，卻允許行政院長不副署，形同鼓勵閣揆對抗總統，違法毀憲又踐踏行政倫理。至於副署後不執行，除讓公務員蹈違法風險外，更被長期挺綠的學者李忠憲痛批「選擇性執法比惡法更可怕，會讓法律變成選擇題」，「法治被人治取代」；李忠憲還以二戰前德國威瑪政府民主制度尚存，但國會陷入長期癱瘓、政黨惡性對抗、民主逐漸瓦解，最終導致納粹上台歷史類比，形容台灣已面臨「威瑪時刻」。

面對憲政亂象，賴清德只要提名國會能接受的大法官人選，就能讓憲法法庭來解決行政立法爭議；只要誠懇溝通，就有機會打開朝野對立僵局。但賴清德決定讓行政院不副署、不執行，顯已對後續違憲亂政作為埋下伏筆。民進黨一意孤行，民主憲政已站在「威瑪時刻」十字路口，崩壞只在旦夕。請賴總統三思！

賴清德／台灣面臨「威瑪時刻」，憲政崩塌只在旦夕

朝野對立升高，賴清德總統連綿出招，早上重批藍白主導通過各種法案，嚴重影響國家安全；中午召開民進黨立委便當會，定調不副署、不執行都不違憲，力挺行政院制衡立法院；傍晚邀行政、立法、考試三院院長本周「國政茶敘」。不過，立法院院長韓國瑜已婉拒出席，賴政府對抗國會的攻勢，仍將集中在不副署、不執行的憲政戰場上。

