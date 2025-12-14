聽新聞
聯合報黑白集／莫忘查核政府「倒廚餘」

聯合報／ 黑白集

日經報導，臉書母公司Meta抽銀根，台灣事實查核中心恐將關門。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

日媒報導Meta將抽銀根，台灣事實查核中心恐關門，也讓訊息查核的生態與實況，成為關注焦點。

Meta終止與事實查核機構合作，據稱是為避免與認定企業介入言論審查的川普政府衝突；不過，事實查核中心成立初始，就是為了避免與政府有利益糾葛，才會仰賴民間捐款，如今仍因Meta不願忤逆川普而遭波及。

社會資訊氾濫、假訊息流竄、詐騙有增無減，事實查核當然很重要，台灣也陸續成立幾個查核組織，並組成聯盟，進行國際合作。但鮮少有人意識到，某些事實查核也可能成為掩蓋失政、攻訐對手的大殺器。

慣於教訓媒體的川普政府，日前推出「媒體違規者」專區，設置「黑名單」與「恥辱排行榜」。而民進黨九月就宣示，府院黨將建立更完整的闢謠平台「中央廚房」，除了闢謠，更要主動出擊、分享政績、設定政治議程。

事實上，政府就是最有權與錢的資訊操控者。媒體報導遭政府否認，事後證實為真的例子屢見不鮮；甚至許多錯誤報導也往往源於政府刻意掩飾或官員釋放不明訊息，更遑論外界屢屢質疑政府將黑手伸進查核組織。

包括政府「倒廚餘」餵養側翼散播的假訊息在內，面對假訊息亂流，人民自然期盼，能有獨立的事實查核機構與之抗衡。查核組織若想靠民間捐款支撐運作，還有很大的努力空間。

賴清德／台灣面臨「威瑪時刻」，憲政崩塌只在旦夕

朝野對立升高，賴清德總統連綿出招，早上重批藍白主導通過各種法案，嚴重影響國家安全；中午召開民進黨立委便當會，定調不副署、不執行都不違憲，力挺行政院制衡立法院；傍晚邀行政、立法、考試三院院長本周「國政茶敘」。不過，立法院院長韓國瑜已婉拒出席，賴政府對抗國會的攻勢，仍將集中在不副署、不執行的憲政戰場上。

聯合報黑白集／一堂入門公關課

兒子的校園霸凌風波剛告段落，綠委賴瑞隆臉書發文「想念花媽」，附上陳菊的黑白舊照，頓時嚇到不少人。有網友援引上回有人在社群問聲「陳菊走了嗎」就被法辦，挖苦「檢警還不快來抓」。賴瑞隆雖撤掉文章，但平白又添一樁非正面新聞，堪稱屋漏偏逢連夜雨。

聯合報社論／六億炸藥案標給裝修公司，國防預算隨便撒？

國民黨立委王鴻薇爆料，國防部一項高達五．九億元的旋風炸藥採購案，近日竟由一家「裝修公司」得標，且後續還有八．二億元的開口合約。這家福麥室內裝修公司以往沒有進口實績，但今年三月突然得標中科院一．二億元的高熔點炸藥案，現在又參與十四多億元的軍用炸藥採購，令人不敢置信。賴總統剛提出一．二五兆元的特別國防預算，馬防部便傳出遭詐團集體滲透，此際又爆出如此離奇的炸藥採購案，叫在野黨如何全力支持國防軍購？

