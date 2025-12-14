聯合報黑白集／莫忘查核政府「倒廚餘」

國民黨立委王鴻薇爆料，國防部一項高達五．九億元的旋風炸藥採購案，近日竟由一家「裝修公司」得標，且後續還有八．二億元的開口合約。這家福麥室內裝修公司以往沒有進口實績，但今年三月突然得標中科院一．二億元的高熔點炸藥案，現在又參與十四多億元的軍用炸藥採購，令人不敢置信。賴總統剛提出一．二五兆元的特別國防預算，馬防部便傳出遭詐團集體滲透，此際又爆出如此離奇的炸藥採購案，叫在野黨如何全力支持國防軍購？

2025-12-13 01:18