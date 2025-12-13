聽新聞
聯合報黑白集／一堂入門公關課
兒子的校園霸凌風波剛告段落，綠委賴瑞隆臉書發文「想念花媽」，附上陳菊的黑白舊照，頓時嚇到不少人。有網友援引上回有人在社群問聲「陳菊走了嗎」就被法辦，挖苦「檢警還不快來抓」。賴瑞隆雖撤掉文章，但平白又添一樁非正面新聞，堪稱屋漏偏逢連夜雨。
市長初選領先聲勢遭重創，賴瑞隆心情鐵定很糟，此時懷念老長官陳菊的提攜，倒也可以體會。但身為政治人物，言行必須考慮外界解讀。陳菊因病長期休養，超過一年未露面，卻只請假不請辭，監察院長形同懸缺；因有違政務官風範，已引人訾議。但以「菊姐」黨內輩分，誰也不好扮黑臉；對綠營而言，如此尷尬問題，當然能不提就不提。賴瑞隆的新聞熱度未退，言行須格外謹慎，寧可保守也要避免被做文章；他卻主動去捅馬蜂窩，實難稱冤枉。
賴家的校園霸凌事件延燒，一大關鍵是翁達瑞、四叉貓等綠側翼的「助攻」。他們拚命替賴瑞隆撇清，把一切說成政治鬥爭，不僅牽拖藍營柯志恩，甚至公布民眾黨主席黃國昌孩子的個資，引發更多反感。這些沒有底線的言行，賺足鐵桿粉絲的聲量與鈔票，至於對賴瑞隆形象的拖累，卻丟給他自己承擔。
賴瑞隆的市長之路能否如願，誰也無法預見。但他這幾天的際遇與表現，著實替社會上了一堂公關學入門。
