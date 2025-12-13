聯合報社論／六億炸藥案標給裝修公司，國防預算隨便撒？

拿下國防部RDX炸藥採購案的福麥公司登記在台南中西區和真街，網友爆料登記在同一地址的衛浴廚具公司，登記營業項目還包含「槍砲彈藥輸出入」。 記者萬于甄／攝影

國民黨立委王鴻薇爆料，國防部一項高達五．九億元的旋風炸藥採購案，近日竟由一家「裝修公司」得標，且後續還有八．二億元的開口合約。這家福麥室內裝修公司以往沒有進口實績，但今年三月突然得標中科院一．二億元的高熔點炸藥案，現在又參與十四多億元的軍用炸藥採購，令人不敢置信。賴總統剛提出一．二五兆元的特別國防預算，馬防部便傳出遭詐團集體滲透，此際又爆出如此離奇的炸藥採購案，叫在野黨如何全力支持國防軍購？

國防部的解釋是，此案兩次招標，兩次都只有福麥一家公司投標。因為該公司營業登記中包括「化學原料批發」、「電子材料批發」等項目，且報價符合底價規定，因此依法得標。事實上，位在台南市的福麥公司原本登記為進出口商，但並無太多進出口實績，倒曾在賴清德台南市長任內得標過公園遊樂設施。去年八月，福麥才變更公司名稱為「室內裝修公司」，十二月又新增化學原料批發等營業項目，今年三月便得中科院的標，如今更獨家搶下國防部六億元炸藥標案，難免啟人疑竇。

國防部長顧立雄則聲稱，只要廠商具國際貿易代理商資格，能取得原廠輸出許可證明，經國防部查驗能「落實」，誰都有資格投標。如此輕描淡寫，更令人不安。顧立雄似乎忘了，兩年前的全台蛋荒，資本額僅五十萬元的一人公司「超思」，如何在農委會和畜產會的包庇與放縱下，因進口巴西雞蛋，結果卻白費了國家五、六億元公帑。當時，農委會主委陳吉仲也是極力為超思辯護，最後落得蛋臭人丟官，業者遭法辦。有此前車之鑑，國防部委託「裝修公司買炸藥」的案件，真的不怕重蹈覆轍嗎？

再看，顧立雄聲稱「只要符合資格，誰都可以投標」，但一砸六億元的標案，事關軍人生命及國防安全，事情真的有這麼簡單嗎？國防立委馬文君即質疑，國防部為了這家裝修公司大開方便之門，幾乎打破所有採購規章；諸如：福麥沒有炸藥許可、沒有處置能力、非軍品本業、資本額不足標案十分之一。在正常情況下，一般廠商根本不可能拿到標案，而這家裝修公司得標了。這種作法，豈不形同當著全民的面上下其手？如此一來，誰還會相信國防支出會誠實用在正確用途？

物腐必生蛆，民進黨長期執政，行政倫理日侵月蝕，這類聞所未聞的廠商「越級打怪」事件也變得越發頻繁，卻從未徹底檢討。人們記憶猶深的是，二○二二年疫情期間，疫情指揮中心要求高登公司進口一七○○萬劑快篩試劑，隨即被揭發資本額僅兩百萬元的高登原本經營「小吃」，卻搖身成為「高登生醫」，立馬要承攬達十六億的快篩標案。若非有特殊管道，一家小吃店如何神奇變身生醫公司，而衛福部竟眼也不眨地核准。問題是，高登在輿論壓力下棄標後，政府再也未去深究其間因果和脈絡，一樁弊案就此結案。因此，第二年「超思」的荒謬劇繼續上演，超思光浮報蛋價便坑了政府六千多萬元，而它進口的八千多萬顆蛋有近七成最後是銷毀處理。政府白忙一場，還賠掉五億多公帑。

一家裝修公司，如果僅因為具有特殊人脈及消息管道，即能得標六億元的炸藥進口案，而國防部上上下下也覺得無所謂；這種態度，人們除了為國防預算的揮霍感到憤怒，恐怕也要為軍購品質及軍人生命捏一把冷血。草率的招標，金錢的虛擲，賴總統口口聲聲「國防韌性」，究竟表現在什麼地方？尤其，一．二五兆的天價國防特別預算，竟要靠美國在台協會處長谷立言代為向國會遊說，不荒唐嗎？