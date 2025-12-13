經濟日報社論／培育人工智慧人才 在精不在多

經濟日報／ 經濟日報社論

近來<a href='/search/tagging/2/AI' rel='AI' data-rel='/2/141525' class='tag'><strong>AI</strong></a>紅火但人才短缺，政府與企業提出不少擴增工程師方案；然而真正的關鍵不在量，而在質。路透
近來AI紅火但人才短缺，政府與企業提出不少擴增工程師方案；然而真正的關鍵不在量，而在質。路透

近來AI紅火但人才短缺，政府與企業提出不少擴增工程師方案；然而真正的關鍵不在量，而在質。台灣不缺寫程式的好手，缺的是跨域整合、理解價值、具國際視野、能與全球頂尖團隊並肩的高端人才。若無法掌握這個要領，我們將無法在下一個科技周期保持國際競爭力。

走入科技與大型企業可明顯感受：工程師招得到，但能理解流程、掌握商業模式、處理資料治理，把流程優化與模型部署整合為完整解決方案的人才極少。全球競爭早已鎖定這類跨域菁英。美國國家科學委員會資料顯示，逾65%的AI博士畢業後即加入跨國研究團隊；歐盟把跨境科研合作納為AI發展核心；日本也將「AI×製造」「AI×醫療」列為重點職能。國際競爭早已不是比語法，而是比視野、整合能力與國際連結。

台灣的AI教育仍停留在工具與語法訓練，鮮少培養系統化思考，如資料治理、國際法規、檢索增強生成（RAG）、機器學習運維（MLOps）等關鍵技能。政府專案大量培訓基礎工程師，卻難以產生能帶動創新的人才。若缺乏國際接軌，人才看不見最新技術與產業走向，只能在全球浪潮形成後模仿追趕，事倍而功半。

這是企業在AI導入時經常受困的原因：不知道真正問題在哪裡，做出原型卻無法落地，導入後無法複製到其他部門。核心問題不是工程素養不足，而是欠缺能定義問題、能整合跨專業的高端人才。國際領導企業普遍以跨部門矩陣組織推動AI，策略長、技術長、資料科學家、產品經理與應用領域專家共同協作；若仍把AI當資訊部門的企業，就算再多工程師也無法帶來產業升級。

必須警惕的是，擁有大量工程師不代表能領導世界科技發展。印度曾擁有全球最多、也被視為最優秀的軟體工程人才，但並未在全球軟體產業取得主導地位。未來AI世界亦將如是：比的不是工程師數量，而是能否掌握技術方向、能否與世界頂尖團隊共同創造突破。台灣若走上「工程量大、創新力弱」的印度道路，將無法進入核心賽道。

面對頂尖高端人才稀缺，各國均傾國力投入搶才：美國以博士後制度與科技巨頭研究中心吸引全球頂尖者；南韓投入7兆韓元建立AI半導體人才鏈；歐盟則以大型跨國研究聯盟與AI法規吸引菁英。台灣迄今仍以短期研習、點狀合作為主，缺乏長期國際接軌平台。

為扭轉這種結構性弱點，行政院必須明確授予中央研究院、工業技術研究院共同負起「與國際頂尖AI團隊接軌」任務，賦予其更積極角色與明確KPI，俾使台灣真正進入全球AI創新網絡。

同時，政府也應推出「海外頂尖學人回流計畫」，仿效中國大陸過去「千人計畫」模式，以半年至兩年為期，主動邀請在美歐日頂尖學府與大型企業任職的高階AI菁英返台擔任講座、共同研究與人才培訓。為避免造成制度性負擔，相關經費與員額應單獨編列，不排擠現有預算、人事與升等制度。

此外，政府應建立完整的AI人才分類與能力框架，讓教育端與產業端對齊需求；大幅擴充跨國博士後、雙導師制度、國際企業實習與海外研究基地；建立國家級AI實作平台，提供跨產業資料庫、模擬環境與高速運算資源，使人才能在真實場景磨練。

人才競爭已成國家戰略主戰場。若仍以工程師數量衡量AI能力，將忽略世界真正競逐的是能定義問題、能帶動突破、能與全球頂尖團隊協作的高端人才。決定台灣下一個十年，是能與世界一流同行、掌握技術脈動、打造下一代產品的人。唯有全面提升人才與國際連結，台灣才能在全球科技競賽中維持核心地位，而不是從供應鏈中心滑落為邊緣參與者。

社論 AI 半導體 供應鏈

延伸閱讀

輝達考慮增產H200晶片 因中國大陸需求旺盛

12強紀錄片／「冠軍之路」還原感動 陳傑憲：紀錄棒球人的故事

回歸核心圈！美總統女婿庫許納重返團隊 川普：我們需要他的頭腦

華城：AI資料中心訂單逾120億元 明年業績占比逾10%

相關新聞

聯合報社論／六億炸藥案標給裝修公司，國防預算隨便撒？

國民黨立委王鴻薇爆料，國防部一項高達五．九億元的旋風炸藥採購案，近日竟由一家「裝修公司」得標，且後續還有八．二億元的開口合約。這家福麥室內裝修公司以往沒有進口實績，但今年三月突然得標中科院一．二億元的高熔點炸藥案，現在又參與十四多億元的軍用炸藥採購，令人不敢置信。賴總統剛提出一．二五兆元的特別國防預算，馬防部便傳出遭詐團集體滲透，此際又爆出如此離奇的炸藥採購案，叫在野黨如何全力支持國防軍購？

聯合報黑白集／一堂入門公關課

兒子的校園霸凌風波剛告段落，綠委賴瑞隆臉書發文「想念花媽」，附上陳菊的黑白舊照，頓時嚇到不少人。有網友援引上回有人在社群問聲「陳菊走了嗎」就被法辦，挖苦「檢警還不快來抓」。賴瑞隆雖撤掉文章，但平白又添一樁非正面新聞，堪稱屋漏偏逢連夜雨。

經濟日報社論／培育人工智慧人才 在精不在多

近來AI紅火但人才短缺，政府與企業提出不少擴增工程師方案；然而真正的關鍵不在量，而在質。台灣不缺寫程式的好手，缺的是跨域...

經濟日報社論／川普鮑爾之戰 進入第三回合

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）10日決定聯邦基金利率「連三降」，並重新開始購買短期公債，兩項寬鬆措施...

聯合報黑白集／陳玉珍該撤案了

國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法，主張立委可以統籌運用助理費，並免檢據核銷；此舉引發跨黨派國會助理不滿，已有兩百人連署抗議。院長韓國瑜收到國會助理工會陳情，也提醒修法不應損害國會助理權益，顯然認為修法內容未盡妥善。因情勢逐漸升高，陳玉珍若堅不撤案，將使藍營陷於不利境地。

聯合報社論／假視察、真輔選，執勤員警被撞好冤枉

副總統蕭美琴帶著民進黨宜蘭縣長參選人林國漳進行宜蘭參訪行程，往返時，在宜蘭、台北有兩名為她執行交管勤務的員警發生事故，分別受到輕重傷。對此，蕭美琴表達不捨，要大家一起為兩位員警祈福集氣；在野黨則批評，蕭美琴的宜蘭行程是「假視察、真輔選」。兩位員警的受傷，讓外界看到民進黨政府為輔選而濫用國家機器，也破壞行政中立。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。