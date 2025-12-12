聽新聞
聯合報黑白集／陳玉珍該撤案了

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/國民黨' rel='國民黨' data-rel='/2/105073' class='tag'><strong>國民黨</strong></a>立委<a href='/search/tagging/2/陳玉珍' rel='陳玉珍' data-rel='/2/145642' class='tag'><strong>陳玉珍</strong></a>。 記者潘俊宏／攝影
國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法，主張立委可以統籌運用助理費，並免檢據核銷；此舉引發跨黨派國會助理不滿，已有兩百人連署抗議。院長韓國瑜收到國會助理工會陳情，也提醒修法不應損害國會助理權益，顯然認為修法內容未盡妥善。因情勢逐漸升高，陳玉珍若堅不撤案，將使藍營陷於不利境地。

陳玉珍自認提案有理，原因可能有幾：一、高虹安因少許助理費遭重判，民眾普遍認為不符比例原則；二、藍綠白三黨均有立委涉助理費案遭辦，她提案修法並非偏袒藍營；三、她自己明年可能參選金門縣長，所以亦非「自肥」。既問心無愧，所以她堅不撤案。

然而，修法有沒有正當性，不能只問「動機」是否純潔，還要看「手段」是否恰當，以及「結果」能否如願。高虹安微罪被重判固然可議，但陳玉珍的提案卻違反「公款公用」精神，並可能造成助理權益遭侵犯之虞，正當性便十分可議。何況，認為立委統籌處理助理費可免檢附單據，根本是在開倒車。

一個正當性不足的法案，不僅讓同黨立委難以為它辯白，甚至可能連累整個在野陣營推動其他法案的聲譽，絕不能輕忽以對。尤其，面對財劃法及特別國防預算的審查，民進黨正千方百計抹黑藍白陣營的合作。為了大局著想，陳玉珍還是趕快撤回法案吧！

聯合報社論／假視察、真輔選，執勤員警被撞好冤枉

副總統蕭美琴帶著民進黨宜蘭縣長參選人林國漳進行宜蘭參訪行程，往返時，在宜蘭、台北有兩名為她執行交管勤務的員警發生事故，分別受到輕重傷。對此，蕭美琴表達不捨，要大家一起為兩位員警祈福集氣；在野黨則批評，蕭美琴的宜蘭行程是「假視察、真輔選」。兩位員警的受傷，讓外界看到民進黨政府為輔選而濫用國家機器，也破壞行政中立。

經濟日報社論／美台面臨相同經濟政治困境

雖然股市欣欣向榮，但是美國現在經濟問題日益嚴重，尤其貧富差距加大，這勢必反映在明年的期中選舉結果；無獨有偶的，台灣經濟明...

聯合報黑白集／一顆晶片，心機無限

川普終於批准輝達出售H200先進晶片給中國，但要求繳交廿五％稅款，用於支撐美國製造業。玄的是，這些銷大陸的晶片須先運到美國審核，稅款則由台灣出口方支付。輝達銷陸，美國收租，台灣納貢，這串連鎖關係令人納悶。

聯合報社論／決策錯誤執行偏差，蔡英文喊什麼綠能冤屈？

綠能弊案層出不窮，加上賴政府宣稱最快二○二八年重啟核三，並將重新定義「非核家園」；前總統蔡英文近日發文為自己的能源政策辯護。蔡英文說，多數綠能弊案是她任內開始調查，希望不分藍綠共同肅貪，勿因少數個案使光電產業汙名化。蔡英文此舉，一則在向賴總統喊話，希望顧好她的非核資產，二則也在撇清自己與綠能貪腐的責任。但對照現實，她的說詞顯得蒼白。

