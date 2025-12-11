聽新聞
聯合報黑白集／一顆晶片，心機無限

聯合報／ 黑白集

美國總統<a href='/search/tagging/2/川普' rel='川普' data-rel='/2/104134' class='tag'><strong>川普</strong></a>（左）同意讓<a href='/search/tagging/2/輝達' rel='輝達' data-rel='/2/167761' class='tag'><strong>輝達</strong></a>製造的<a href='/search/tagging/2/H200' rel='H200' data-rel='/2/245004' class='tag'><strong>H200</strong></a><a href='/search/tagging/2/晶片' rel='晶片' data-rel='/2/168888' class='tag'><strong>晶片</strong></a>銷往中國大陸。 （路透）
川普終於批准輝達出售H200先進晶片給中國，但要求繳交廿五％稅款，用於支撐美國製造業。玄的是，這些銷大陸的晶片須先運到美國審核，稅款則由台灣出口方支付。輝達銷陸，美國收租，台灣納貢，這串連鎖關係令人納悶。

從川普凡事都當成生意的角度看，此事就不難理解。對輝達而言，中國大陸是重要的市場，若不趁此刻雙方科技落差做成生意，未來即難以再插足。由於利潤龐大，即使繳兩成五的稅，仍相當划算。

對川普而言，坐收分潤何樂而不為，還能向習近平示好。但由於美國憲法禁止聯邦政府課徵出口稅，只好要求台灣製造的輝達晶片先送到美國，繳交進口稅。表面理由，則說是要在美進行「特別國安檢查」，以安撫那些反對晶片銷陸的人士。為此，輝達晶片得多飛越太平洋兩次。

至於為何要「台灣繳稅」？事實上，如果知道輝達本身就是台灣出口晶片的美方「進口商」，這件事就沒有那麼詭異，並不是在拔台灣羊毛。但如此一來，輝達晶片輸美金額又要算在台灣頭上，我國對美國順差又要再刷新紀錄。

有趣的是，川普開了綠燈，中共對輝達晶片獲准銷陸卻反變保留。大陸監管單位要求，企業購買輝達這款晶片必須提出申購書，並說明為何不能採用國產晶片。理由無他，它也想扶植自己的晶片產業。

