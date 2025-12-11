經濟日報社論／美台面臨相同經濟政治困境

美台面臨相同經濟政治困境。 聯合報系資料照

雖然股市欣欣向榮，但是美國現在經濟問題日益嚴重，尤其貧富差距加大，這勢必反映在明年的期中選舉結果；無獨有偶的，台灣經濟明年預測雖將增長4%，但政府卻不樂觀，除了類似美國般貧富差距在擴大中，預估還有兩大經濟衝擊來襲，一是即將公布的台美經貿框架協議，二是AI泡沫對電子產業的衝擊，與美國一樣，2026年台灣地方選舉將受影響，也會衝擊2028年的總統選舉。

近期美國數據顯示，最高收入者和最低收入者之間的差距拉得愈來愈開，經濟呈現明顯的「K型」特徵，由於房租、食品和托兒費用高昂，低收入消費者被迫承受了通貨膨脹的影響，但持有股票比例最高的20%的人，對經濟的信心指數高漲，未持有股票的人，信心則普遍下降。

目前美國股市的榮景，以及經濟成長，很大程度上依賴人工智慧和人工智慧相關的資本支出所創造的財富，這其實是有風險的，華爾街每天都在擔憂AI泡沫何時會破滅。這勢將影響明年11月的期中選舉，舉例來說：去年11月，西班牙裔工人大幅倒向川普，但今年9月該族裔工人的失業率升至5.5%，創一年來新高，比起一般失業率的4.4%來的高。

根據蓋洛普最新民調，川普滿意度僅剩36%，創下他1月再就任以來最低，已接近拜登任內民調最低時的35%，而不支持率則高達60%，中間選民下跌8%，許多共和黨支持者和農民對川普施政失望，年輕選民更對川普不滿，只有36%選民認可川普處理經濟議題，11月4日新澤西州和維吉尼亞州長選舉民主黨大勝，得票率超過川普2024年大選得票率，反映選民歸咎川普執政的負擔能力危機（affordability）。

雖然這不是總統大選，但只要參眾任一院失去多數，川普剩下的兩年任期，將遭到民主黨的杯葛，樣樣事幹不成，只能成為跛腳總統，「讓美國再度偉大」（MAGA）運動，就此壽終正寢。

川普的回應是抹黑「負擔能力危機」這一說法，指控這是民主黨用來欺騙選民的騙術，所以他現在要展開巡迴演講，直接訴諸選民，駁斥這些謊言。但實際上，他知道問題是存在的，上個月川普政府緊急降低了咖啡與糖等幾種農產品進口的關稅，以降低食品雜貨支出，而又在社群媒體上發文表示，從增加的關稅中，每人將發給2,000美元紅包。

無獨有偶的，在台灣也有類似的情況，經濟表面上欣欣向榮，股市屢創新高，第3季GDP成長超過8%，但是只有中產階級以上，或是電子業才感受得到，一般老百姓只覺得物價愈來愈高，生活負擔能力愈來愈艱辛。

根據經濟部編製的指數，2025年1月至10月，積體電路產量較去年同期成長近30%，電腦、電子和光學產品產量較去年同期成長超過40%，但汽車及零件產量下降8%，家具產量下滑12%。

比美國更嚴重的是，現在還有兩大衝擊，山雨欲來：其一是，即將公布的台美關稅協議，之前半年多的等待，不知道關稅會增加多少，已讓中小企業不知所措，最近幾個月新台幣對美元的匯價變動劇烈，更讓以美國為出口市場的企業吃不消。

第二重衝擊，則會波及積體電路與其他電子產業，就是AI泡沫；台灣科技電子產業，是全球半導體和伺服器需求激增的最大受益者，但是如果AI一旦被證明無法有足夠的營收與利潤，來支撐當前龐大的投資，美國股災一來，台灣電子產業也會成為最大的受害者，單單台積電就占股市市值三分之一強，全國必然災情慘重。

台灣的政治日程與美國有驚人的相似，2026年的地方選舉與2028年的總統選舉，都將受到經濟因素的影響，台灣政府憂心擴大中的貧富差距，更擔心美國關稅與AI泡沫的衝擊，但是能夠做的，卻非常有限。