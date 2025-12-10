聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／馬防部平反小紅書
賴政府封禁小紅書，指該平台涉詐風險高，「視台灣法治如無物」。豈料，數日後爆出馬防部被詐團攻陷，官兵集體「出租」帳戶供不法使用，犯案時間長達數年。國防部「視法治如無物」，比起小紅書，不遑多讓。但軍方只辦小兵，賴總統卻沒要將官負責。
小兵爆料馬防部淪為詐團基地，南竿防區如同「ＫＫ園區」再版，官兵以每月數千元提供人頭帳戶給詐團，混砲連幾乎「全滅」。案情上溯自三年多前，爆料說涉案逾百人；檢方證實在役涉案有六十多人。陣地失守，將官安坐高位，軍方躲著不說明，難道害怕辦到底，部隊會唱空城？
詐團滲透馬防部只是冰山一角。就在爆料前三天，高檢署才起訴馬防部士官為了六萬元去當共諜。一名中士運輸士遭對岸情治人員吸收，多次以手機拍攝軍事機密，交換報酬。
詐團和中共都從二○二二年入侵馬防部。那一年，馬防部連官兵肉罐頭都被海巡人員盜賣。人頭帳戶案是去年被銀行舉報檢調，軍方近期才清理門戶。共諜案則是高檢署今年接獲檢舉。辣台妹抗中保台好神勇，實則詐團共諜內賊穿梭前線，腐不堪言。
民進黨「包容」馬防部被滲透多年，不告不理，卻急著在大選前封禁小紅書。原來，打詐及資安都只是藉口，兩岸人民網上交流，才是賴總統最怕的「國安問題」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言