聯合報黑白集／馬防部平反小紅書

聯合報／ 聯合報黑白集

馬防部爆發涉入「賣帳戶」案件，陸軍官員表示，軍方除了釐清幹部督管責任外，也對陸軍全軍官兵展開全面清查是否有類似涉案狀況，預計一周內完成。圖／國防部提供
賴政府封禁小紅書，指該平台涉詐風險高，「視台灣法治如無物」。豈料，數日後爆出馬防部被詐團攻陷，官兵集體「出租」帳戶供不法使用，犯案時間長達數年。國防部「視法治如無物」，比起小紅書，不遑多讓。但軍方只辦小兵，賴總統卻沒要將官負責。

小兵爆料馬防部淪為詐團基地，南竿防區如同「ＫＫ園區」再版，官兵以每月數千元提供人頭帳戶給詐團，混砲連幾乎「全滅」。案情上溯自三年多前，爆料說涉案逾百人；檢方證實在役涉案有六十多人。陣地失守，將官安坐高位，軍方躲著不說明，難道害怕辦到底，部隊會唱空城？

詐團滲透馬防部只是冰山一角。就在爆料前三天，高檢署才起訴馬防部士官為了六萬元去當共諜。一名中士運輸士遭對岸情治人員吸收，多次以手機拍攝軍事機密，交換報酬。

詐團和中共都從二○二二年入侵馬防部。那一年，馬防部連官兵肉罐頭都被海巡人員盜賣。人頭帳戶案是去年被銀行舉報檢調，軍方近期才清理門戶。共諜案則是高檢署今年接獲檢舉。辣台妹抗中保台好神勇，實則詐團共諜內賊穿梭前線，腐不堪言。

民進黨「包容」馬防部被滲透多年，不告不理，卻急著在大選前封禁小紅書。原來，打詐及資安都只是藉口，兩岸人民網上交流，才是賴總統最怕的「國安問題」。

社論 小紅書 馬祖

