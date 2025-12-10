經濟日報社論／低碳將成國際競爭新標準

歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）正式上路，全球供應鏈已感受到制度性震動。ESG示意圖。圖／AI生成

歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）正式上路，全球供應鏈已感受到制度性震動。這項新制背後的邏輯十分清楚：既然歐洲企業必須為排碳付費，進口商品理應承擔同樣義務，以避免高排放生產外移、造成「碳洩漏」，並維持市場競爭公平性。雖然目前仍處於申報過渡期，但自明年2026年起，只要輸入歐盟商品、納入CBAM範圍，就必須購買碳排憑證，價格與歐盟碳交易市場連動，實質形同碳稅。此舉不僅是貿易規則調整，更是重新定義國際競爭標準，將出口條件從「價格、品質、交期」擴大至「排碳透明度與減碳能力」。

政府與國內媒體提到歐盟碳邊境調整機制，多數討論僅聚焦在現行六大涵蓋產業：鋼鐵、鋁、水泥、肥料、氫與電力，彷彿只要未列入名單便與台灣無關。然而，這是錯誤認知。歐盟官方文件已多次暗示，CBAM並非一次性政策，而是會依制度成熟度與市場需求逐步擴大，未來可能納入塑膠、化工類產品、下游金屬製品、機械、電子產品，甚至消費性商品。因此，CBAM真正的影響力，不在於目前課徵範圍，而在它將沿供應鏈向下游滲透，最終成為國際採購新常態。

檢視台灣出口結構，衝擊絕非遙遠。鋼鐵產業首當其衝，煉鋼與熱軋製程排碳高，台灣長期出口的熱軋鋼捲、不銹鋼板等產品，都可能因碳排偏高、缺乏可扣抵碳費制度，或所繳碳費比例與歐盟存在巨大差異，而在2026年後喪失歐洲市場價格競爭力。鋁產業亦然，由於冶煉高度仰賴電力，若國內能源結構碳強度不降，出口成本勢必墊高。雖然水泥與肥料對歐出口量有限，短期衝擊較小，但不能以此自我安慰。

更需警惕的是供應鏈外溢效應。除台灣引以為傲的螺絲扣件已被列於第一波名單外，工具機、自行車、金屬加工、汽機車零組件，因為大量使用鋼與鋁材料，歐洲買主未來勢必要求提供產品碳足跡、能源來源、材料組成等資訊。

資訊電子產業亦不能置身事外，伺服器結構件、散熱模組、金屬外殼多使用高碳材料，而歐盟永續採購法規與企業ESG審查正全面擴張，台灣ICT供應鏈若忽略此趨勢，恐在不久後面臨訂單流失。

因此，CBAM不是貿易糾紛，也不是政治工具，而是全球產業重新分流的起點。過去台灣靠效率與成本取得外銷優勢，但當排碳被制度化、碳資訊透明化後，低碳能力將成為新的競爭邏輯。真正問題不是台灣會不會受影響，而是何時、影響多深，以及誰能最早完成調整。

企業首要任務是建立產品碳足跡盤查能力，讓排碳成為日常管理指標，而非客戶要求後才匆忙蒐集。能源效率改善、材料替代、提高循環利用比例、採購綠電，也應從「環保形象工程」轉為「市場存活條件」。

殘酷且嚴肅的事實是：台灣因發電來源超過八成仍然來自化石能源，僅單靠製程改善難以扭轉碳含量劣勢，未來當美日等世界主要市場陸續加入減碳條件後，台灣能源轉型速度過慢，將直接拖累整體產業出口競爭力。

政府角色同樣關鍵。若國內碳費或碳交易制度能與EU ETS形成抵扣連動，企業便可在本地繳費，資金也能轉化為能源升級與低碳技術投資，避免繳給歐盟卻無助國內轉型。同時，政策必須提供綠電供應、跨產業排放數據平台、低碳設備融資與技術投資支持，否則中小企業將無力承擔。

歐盟碳邊境調整機制倒數的不只是繳費，而是全球競爭規則的更新。若仍以「避免受害」思維因應，台灣將錯失產業升級契機；相反地，只要把碳盤查、減碳投資與能源轉型納入核心策略，CBAM反而能成為提升供應鏈地位的新槓桿。現在行動，及早布局、敢於轉型者，才有資格參與下一輪全球市場分配。