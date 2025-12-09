聽新聞
聯合報黑白集／賴瑞隆的眼淚

聯合報／ 黑白集

民進黨籍立委賴瑞隆。 圖／聯合報系資料照片
為兒子霸凌事件，賴瑞隆聲淚俱下，說對不起孩子，「因為自己的身分，讓孩子承受這麼多事」。不明就裡者看了，可能以為被霸凌的是賴瑞隆，而不是遭打罵、堵到廁所的女童，以及日前才等到道歉的女童家長。

很難想像，「你敢出來，我就打死你」話語，會出自八歲孩童之口。根據受害女童家長所言，事發是在十月中，但到十一月底霸凌仍在發生。可見，後續處理問題不小。若非爆料，甚至可能被「大事化小、小事化無」。

綠營人士以「他只是八歲孩子」、「小孩打來打去很常見」辯解，說「為政治指責孩子不可取」。這和賴瑞隆的「聲淚俱下」，如出一轍，不過是想模糊焦點、爭取同情票。大眾關切的，其實是市府、校方、和家長如何處理，以及事件為何發生。

所謂霸凌，是權力或力量不對等下的產物。孩子是否因父親的立委、準市長身分恃權氣盛，外界不得而知。但近年社會上「強凌弱」、「執政霸凌在野」、「有權才敢大聲」的事件層出不窮。十月初柯志恩揭發美濃峽谷案後，在立院遭賴瑞隆突襲一路追罵，會不會孩子因此有樣學樣？

孩子犯錯，不必過於苛責，要讓他有改正機會。但作為家長，卻不能輕忽家教，或輕忽其他學童感受，他們也是「人子」。賴瑞隆的眼淚，若只為自己選情而流，就太廉價了。

