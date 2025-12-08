聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／調整型民調

聯合報／ 聯合報黑白集

<a href='/search/tagging/2/高雄市' rel='高雄市' data-rel='/2/141206' class='tag'><strong>高雄市</strong></a>長選舉競爭激烈，藍綠5位有意參選的政治人物同台。圖／聯合報系資料照片
高雄市長選舉競爭激烈，藍綠5位有意參選的政治人物同台。圖／聯合報系資料照片

民進黨高雄市長初選撲朔迷離，四位立委輪番喊民調第一，成為南台灣特產的「調整型民調」，支持度要多高有多高，取決於背後黑手要怎麼調。

民「調」是第四聲或第二聲，意義大不同。民意調查是傳統社會科學，藉以推估多數民眾的真實想法；民意調整卻是現代政治科幻，不是測民意，而是帶風向。

民調之亂，在這次民進黨南二都初選尤為顯著。民進黨初選採取對比式民調，民眾常看到同樣都是國民黨假想敵柯志恩、謝龍介，綠營各版本的民調卻像月亮，初一、十五不一樣。立委林岱樺可以從第一變墊底，她直言「看衰民調」是特定陣營花錢引導輿論的手段；即使國民黨支持度低到極為異常的「八趴」，公布的民調機構也毫不在乎。立委賴瑞隆兒子近日爆出霸凌爭議，他的看好度依舊第一，民調效果超神奇。

候選人自稱民調第一，往往只是選戰策略，目的是營造「西瓜效應」，藉以迷惑選民的理性判斷，結果常形成假象的從眾效應，葬送民調公正性。

民調如流水，勝非勝、敗非敗，二○一八年縣市長選舉就是最好例證。當時民進黨高雄市長候選人陳其邁被形容「躺著就會當選」，綠營民調輾壓對手韓國瑜，最後卻被「韓流」打趴。

調整型民調一旦調過頭，幻想扭曲理想，結果將與真實民意愈離愈遠。

社論 民調 高雄市 台南

延伸閱讀

賴瑞隆為兒霸凌案二度召開記者會 女童母親點頭原諒：感受到他的善意

8歲兒霸凌案延燒 賴瑞隆釋影片稱「取得女童媽媽諒解」

影／賴瑞隆淚崩「對不起孩子」 8歲兒霸凌案延燒將轉學…未提參選一事

8歲兒霸凌案再延燒！賴瑞隆開記者會哽咽道歉：將安排兒子轉學

相關新聞

聯合報社論／封小紅書顯示對青年沒信心，賴政府沒出息

內政部以大陸社交及網購平台「小紅書」詐騙猖獗為由，宣布封鎖一年。消息一出，不滿聲浪在兩岸社群迅速引爆，網友更感慨，生在號...

聯合報黑白集／任由藍委開染房？

國民黨立委提案修法，明定助理費可由立委統籌運用且免檢據核銷，同時對地方民代助理費也有類似修法，引發助理工會怒批自肥。相關...

聯合報社論／士林之首中研院要慎擇院長人選

中央研究院院長廖俊智將在明年六月任期屆滿，下一任院長遴選作業已然啟動。原任遴選委員會副召集人的前副總統陳建仁，卻忽然辭去...

聯合報黑白集／調整型民調

民進黨高雄市長初選撲朔迷離，四位立委輪番喊民調第一，成為南台灣特產的「調整型民調」，支持度要多高有多高，取決於背後黑手要...

經濟日報社論／透視大陸東協自貿協定升級影響

中國大陸近期與東協正式簽署中國—東協自由貿易協定（FTA）3.0升級版，這是繼2010年原協定及2019年2.0版生效後...

經濟日報社論／能源、安全與地緣：新ESG時代來臨

近年來，全球企業的經營環境比過去任何時刻都更充滿不確定性。傳統ESG所強調的環境、社會與公司治理雖仍然重要，但已不足以應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。