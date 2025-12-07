經濟日報社論／透視大陸東協自貿協定升級影響

透視大陸東協自貿協定升級影響。（美聯社）

中國大陸近期與東協正式簽署中國—東協自由貿易協定（FTA）3.0升級版，這是繼2010年原協定及2019年2.0版生效後，雙邊經貿關係的再度深化與全面升級。

此次升級版除了延續貿易便捷化、標準和技術規格整合以及經濟合作等既有項目外，也納入了數位經濟、綠色經濟、供應鏈合作、競爭法和中小企業等新領域。中國聲稱主要是抵銷美國經貿制裁衝擊，並以擴大區域合作抗擊美國的單邊主義。

此波美國的關稅旋風，東協國家關稅大多偏高，堪稱「重災區」。在川習會後，美、中雖然暫停部分報復措施，且有一年的緩衝談判期；但美國對中國平均關稅仍約有48%，美國市場對於中國及東協而言，不但成本攀升，風險也大增。

目前中國與東協彼此互為最大出口市場。此次升級版的核心焦點已從「關稅讓利」轉向「規則與標準治理」，特別強調數位、綠色與供應鏈管理等「規則型開放」，試圖將外部壓力轉化為內部改革與區域合作的契機。過去中國—東協FTA曾被批評既不夠全面、亦非高品質，但在兩次升級後，已接近「全方位FTA」的水準。

東協對中國大陸不僅是生產要素的延伸，更是重要消費市場。面對美國貿易制裁，中國可透過「中國—東協—第三市場」的產能重組分散衝擊；再加上升級版中各項便利與整合措施，將有助於降低企業成本，並提升供應鏈韌性。

其次，美國與中國是東協兩大出口市場，在出口美國面臨高貿易壁壘下，升級版FTA成為深化中國市場優勢的重要平台，使東協得以由原本的關稅優惠，進一步擴展至制度合規與便利化的「新紅利」。

然而，雙方合作並非毫無矛盾。中國過去藉由關稅優惠低價產品長驅直入東協，已造成不小影響。此次升級版可能進一步暴露東協對中國經濟依賴與脆弱性。其次，南海主權爭端與地緣政治不確定性，使部分東協成員對中國仍心存疑慮。另外東協各國發展程度差異甚大，未來能否在3.0架構下有效落實制度改革，仍存有不少變數。

另一方面，美國對東協是中國「洗產地」的中轉據點頗為不滿，已祭出多項懲罰性措施。隨著美國推動與中國脫鉤，對供應鏈透明度要求提高，中國與東協整合勢必引起美方更嚴格的審視，未來美、中貿易摩擦可能再度升溫。

對於台灣而言，東協不僅是台灣重要出口市場，也是台商海外投資主要據點與再加工生產基地。然而，除新加坡之外，台灣與東協其他國家並沒有FTA連結，雙邊協定亦相對匱乏，使得台灣—東協供應鏈的成本偏高。隨著中國與東協深度整合，會擴大對台灣的排擠效應。

基於此，已推行近十年、內容幾乎未變的新南向政策，亟需「換檔升級」。新階段的新南向政策應從市場拓展，轉向強化制度對接與供應鏈整合。在東協作為製造與服務中心、台灣維持研發與關鍵製程的架構下，應著重建立透明且可追溯的供應鏈體系，包括原料來源追蹤、加工價值計算與碳足跡驗證等，以符合供應鏈發展的永續要求。

此外，在台灣與東協建構全面FTA遙不可及下，應積極推動與個別國家簽署具功能性的協定，例如數位貿易、綠色經濟、投資保障與避免雙重課稅等，以務實區域經貿連結。

中國—東協FTA升級版也會影響中國申請加入CPTPP進程。中國一直被質疑無法符合CPTPP高標準，但此次升級版部分內容已對標CPTPP。由於東協中的新加坡、越南、馬來西亞與汶萊等四國為CPTPP成員，若升級版落實，將有助於縮短中國與CPTPP的落差，對於中國申入有加分的效果；對在CPTPP場域與中國針鋒相對的台灣，將會承受更大壓力。