聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／任由藍委開染房？

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/國民黨' rel='國民黨' data-rel='/2/105073' class='tag'><strong>國民黨</strong></a>立委陳玉珍提出助理費除罪化相關<a href='/search/tagging/2/修法' rel='修法' data-rel='/2/220969' class='tag'><strong>修法</strong></a>，引發爭議。圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，引發爭議。圖／聯合報資料照片

國民黨立委提案修法，明定助理費可由立委統籌運用且免檢據核銷，同時對地方民代助理費也有類似修法，引發助理工會怒批自肥。相關修法等於給民代開了助理費「任意門」，國民黨真要為此賠掉選民的託付？

近年不少民代涉及詐領助理費，藍綠白和無黨籍都有，雖然號稱歷史共業，但問題並不在助理費須專款專用，而在少數民代之貪，或遭司法刻意追殺。

這幾天卅二元電鍋貪汙案引爆人民怒火，原因就在於司法對高官巨賈權錢交易幾乎束手無策，卻可曾饒過小民？此時此刻，廿八名連署藍委又是誰給的勇氣，竟認為立委Ａ助理費的情操高過清潔隊員助老婦的善舉，因而必須「除罪」？

只要涉及民代自肥提案，就必遭民意反彈。例如十多年前立委王雪峰「拾荒度日」，藍委提案要求研擬立委退職金，最後卻灰頭土臉。國民黨主席鄭麗文、有志總統大位的台中市長盧秀燕當時都是立委，理當記得這段歷史。

其實民進黨也樂見修法，因此在院會無異議，出了立院就罵國民黨，是享分肥還裝清高，但至少仍顧忌社會觀感。人民讓國民黨成為國會最大黨，盼能制衡民進黨政府的鴨霸與貪腐，國民黨卻連社會觀感都不顧。眼看全黨形象勢遭重創，藍營真只能「尊重黨團自主」，任由藍委得了些人民給的顏色就開起染房來？

社論 國民黨 修法 司法 民進黨

延伸閱讀

助理費除罪化掀議論 傅崐萁指修法是保障助理：付委後仍可討論調整

影／女兒越洋來信送暖 鍾東錦疾呼國民黨當務之急「要找回年輕人」

助理費除罪化 牛煦庭喊話國民黨團集思廣益：公費助理有存在必要

新人天價月薪「比部長多」！藍委揭住都中心薪資亂象 花敬群：算法不正確

相關新聞

聯合報社論／封小紅書顯示對青年沒信心，賴政府沒出息

內政部以大陸社交及網購平台「小紅書」詐騙猖獗為由，宣布封鎖一年。消息一出，不滿聲浪在兩岸社群迅速引爆，網友更感慨，生在號...

聯合報黑白集／任由藍委開染房？

國民黨立委提案修法，明定助理費可由立委統籌運用且免檢據核銷，同時對地方民代助理費也有類似修法，引發助理工會怒批自肥。相關...

經濟日報社論／能源、安全與地緣：新ESG時代來臨

近年來，全球企業的經營環境比過去任何時刻都更充滿不確定性。傳統ESG所強調的環境、社會與公司治理雖仍然重要，但已不足以應...

聯合報社論／何止被丟包通緝犯，我方還丟了司法管轄權

中國大陸公安近日連續遣返兩批在大陸服完刑的台籍通緝犯，首批十人經由小三通送至金門，第二批三人甚至讓他們自行搭機降落松山機...

聯合報黑白集／囈語有兩種

賴總統接受紐時「交易錄峰會」視訊專訪，大話連連。他贊成半導體業赴美投資，若美方充分配合，即能達到川普說的「兩年內美國晶片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。