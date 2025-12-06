聯合報黑白集／囈語有兩種

賴清德總統3日透過視訊專訪，在紐約市林肯中心的紐約時報「交易錄峰會」發表談話。法新社

賴總統接受紐時「交易錄峰會」視訊專訪，大話連連。他贊成半導體業赴美投資，若美方充分配合，即能達到川普說的「兩年內美國晶片占全球四到五成」。他還說，政府支持台積電到世界各地設廠，以「促進世界繁榮和進步」。

看起來，賴清德確實把台積電和半導體業想得很高很大，可以幫台灣到全世界去散播福音，促進繁榮。但是，賴總統有沒有想到「然後呢」？如果美國晶片未來將占全球四到五成，那台灣剩下幾成？如果台積電忙著到全球設廠去促進繁榮，那麼台灣未來的繁榮靠誰支撐？

藉著台積電的偌大光輝，賴總統顯然把自己想像得很高很大，並到處炫耀，彷彿台積電就是他的獨家法寶。他忘了，台積電是一家民間公司，還是外資持股達七成多的企業，總統的命令在這裡並不是很管用。

更扯的是，被問到兩岸關係時，賴清德竟稱，中國目前經濟非常不好，「台灣很樂意幫中國解決各項問題」。兩岸的經濟規模和型態差異很大，問題截然不同；賴清德連台灣內部的治理都不得民心，憑什麼吹噓要去幫對岸解決？也難怪，在野黨譏諷他在說「囈語」。

囈語有兩種，一種是驕狂，一種是癡愚。前者，是能見他人之所未見，有資格驕狂。後者，則是不知天高地厚，只能癡人說夢。賴總統屬於哪一種，民眾應了然於心。