聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／囈語有兩種

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統3日透過視訊專訪，在紐約市林肯中心的紐約時報「交易錄峰會」發表談話。法新社
賴清德總統3日透過視訊專訪，在紐約市林肯中心的紐約時報「交易錄峰會」發表談話。法新社

賴總統接受紐時「交易錄峰會」視訊專訪，大話連連。他贊成半導體業赴美投資，若美方充分配合，即能達到川普說的「兩年內美國晶片占全球四到五成」。他還說，政府支持台積電到世界各地設廠，以「促進世界繁榮和進步」。

看起來，賴清德確實把台積電和半導體業想得很高很大，可以幫台灣到全世界去散播福音，促進繁榮。但是，賴總統有沒有想到「然後呢」？如果美國晶片未來將占全球四到五成，那台灣剩下幾成？如果台積電忙著到全球設廠去促進繁榮，那麼台灣未來的繁榮靠誰支撐？

藉著台積電的偌大光輝，賴總統顯然把自己想像得很高很大，並到處炫耀，彷彿台積電就是他的獨家法寶。他忘了，台積電是一家民間公司，還是外資持股達七成多的企業，總統的命令在這裡並不是很管用。

更扯的是，被問到兩岸關係時，賴清德竟稱，中國目前經濟非常不好，「台灣很樂意幫中國解決各項問題」。兩岸的經濟規模和型態差異很大，問題截然不同；賴清德連台灣內部的治理都不得民心，憑什麼吹噓要去幫對岸解決？也難怪，在野黨譏諷他在說「囈語」。

囈語有兩種，一種是驕狂，一種是癡愚。前者，是能見他人之所未見，有資格驕狂。後者，則是不知天高地厚，只能癡人說夢。賴總統屬於哪一種，民眾應了然於心。

社論 賴清德

延伸閱讀

賴總統：落實「客家六箭」 讓客家文化成為世界文化

台幫訓練美國半導體勞工？國民黨團：賴總統應說明 勿送命根子

內政部宣布禁小紅書 蔣萬安：還能稱是不翻牆的民主嗎？​

賴清德拚軍備1.25兆 馬文君批：台灣人血汗存糧不能被任意揮霍

相關新聞

聯合報社論／無法喜悅的成長：當台灣掉入不均的陷阱

ＡＩ狂潮席捲，台灣晶片業出口暢旺，政府宣布今年經濟成長率上修至七．三七％，是近十五年來最佳表現。主計總處並預測，明年我國人均ＧＤＰ將突破四萬美元，超越日本和南韓。對於如此耀眼的經濟表現，多數民眾卻覺得無感，更難以分享高成長的喜悅。原因是，亮麗成長主要集中在半導體及資通產業，其他許多產業則在苦苦掙扎。這種「頭大身小」的畸形發展，恐難稱健康的經濟。

聯合報黑白集／壽司吃了個寂寞

日本首相高市早苗退縮了。她在參議院答詢時，說出她一直不願吐露的表述。對於北京聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，她稱，日本政府依舊維持「理解並尊重」的立場，沒有任何改變。

聯合報社論／何止被丟包通緝犯，我方還丟了司法管轄權

中國大陸公安近日連續遣返兩批在大陸服完刑的台籍通緝犯，首批十人經由小三通送至金門，第二批三人甚至讓他們自行搭機降落松山機...

聯合報黑白集／囈語有兩種

賴總統接受紐時「交易錄峰會」視訊專訪，大話連連。他贊成半導體業赴美投資，若美方充分配合，即能達到川普說的「兩年內美國晶片...

經濟日報社論／高市大撒幣 當心日股匯債三殺

高市早苗近來「台灣有事」的言論，引發爭議，她的財經政策也影響市場。10月初當選自民黨首位女性總裁後，其積極財政與寬鬆金融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。