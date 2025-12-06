聯合報社論／何止被丟包通緝犯，我方還丟了司法管轄權

陸方未事前通報，便以小三通金廈航線將多名涉詐台籍人士遣返金門。記者蔡家蓁／攝影

中國大陸公安近日連續遣返兩批在大陸服完刑的台籍通緝犯，首批十人經由小三通送至金門，第二批三人甚至讓他們自行搭機降落松山機場。因事出突然，兩岸事前未曾溝通，我方接人時顯得措手不及；縱放處理也標準不一，有人直接送監執行，有人則自行離去。陸方這種「丟包」作法，顯示兩岸「共同打擊犯罪機制」已完全生鏽，也暴露政府的管轄及應變出現了一大片空窗。

儘管陸委會聲稱有接獲陸方的通知，但從金門航商緊急通報及移民署、港警手忙腳亂接人的情況看，應該是將通緝犯送上運具後，方才通報。陸委會副主委梁文傑承認，這次遣返和過去的兩岸共打機制「不太一樣」，未依固定管道進行；他也呼籲，希望未來能「依慣例」進行。虧梁文傑還記得「共打慣例」，問題是，當賴政府一再拉高兩岸緊繃態勢，拒絕兩岸的正常溝通與交流，此刻雙方誰還會把「慣例」放在心上？

這次大陸連續丟包台籍通緝犯的作法，顯非地方公安部門臨時起意行事，絕不可小覷。第一，這些人都已在大陸受審並服完刑期，陸方要凸顯的是他們已接受了中華人民共和國的司法懲治，因而放他們「返鄉」，這也在挑戰台灣司法管轄的處理。第二，這些通緝犯都未持任何證明文件，沒有中華民國護照、台胞證或身分證，這當然也構成我方邊境管理識別的考驗。第三，接連兩樁遣返，分屬大陸不同省份的公安機關管轄，顯示這是根據中央指令行事，而非純屬巧合。

首批的十名通緝犯，是經由金門小三通搭船遣返。由於是在大陸公安的嚴密監控下強行登船，通緝犯理著平頭，已引起其他旅客議論紛紛。到港後，移民署及港警登船查驗身分，更引發旅客騷動與恐慌，對於在不知情下與通緝犯同船感到不安。陸方用丟包方式將通緝犯送回固然突兀，但如果兩岸之間溝通管道暢通無礙，共同打擊犯罪的機制健在，何致落到此一地步？陸方已給予這些詐騙犯應有的司法懲治，若不放他們返台，難道要繼續養著他們？

更值得注意的是，在首批通緝犯遣返引發關注後，吉林公安也企圖將三名已服完刑的台籍通緝犯透過小三通遣返。但由於金門方面拒絕他們登船，陸方在未經徵詢下，竟轉而安排三人由廈門搭機直接降落松山機場。其間過程，究竟搭乘什麼航班、如何放行，陸委會語焉不詳。不難想像，整個作業充滿行政漏洞，移民署和刑事局必然也是一陣手忙腳亂。兩岸之間，若連通緝犯的處理都無法共同面對，最後只能被迫採取「丟包」方式，豈不是太可悲了！

兩岸打擊詐騙的心態不同，我方一向從寬處理，導致台灣詐騙集團在海內外氾濫橫行。在這種情況下，許多國人甚至希望行騙海外的詐欺犯被送到大陸受審，或許更有改造或教化可能。這次連續兩批被陸方遣返的詐騙犯，正是在不同案件中服完刑期的犯人。但令人不解的是，在陸方的註記中，他們是台灣「通緝中」的罪犯；但首批抵達金門的十人中，有兩人卻因無通緝紀錄而被放走；搭機降落松山的三人，也有一人獲釋。這是紀錄出錯，或者又是兩岸司法寬嚴不一所致，也值得探討。

中共以海、空並進的方式「丟包」我通緝犯，手法確顯突兀。從另一個面向看，這也是賴政府任意中斷兩岸交流所必須承受的後果。尤其，接收在對岸服完刑的詐欺犯，也反射台灣流失司法管轄主權的尷尬。賴政府若還記得兩岸共打機制，那就先恢復溝通對話吧！