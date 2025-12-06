經濟日報社論／能源、安全與地緣：新ESG時代來臨

傳統ESG所強調的環境、社會與公司治理雖仍然重要，但已不足以應付當下世界的急遽變化。路透

近年來，全球企業的經營環境比過去任何時刻都更充滿不確定性。傳統ESG所強調的環境、社會與公司治理雖仍然重要，但已不足以應付當下世界的急遽變化。

從能源市場震盪、供應鏈中斷、地緣衝突，到關鍵原物料的全球爭奪，企業面臨的風險已遠超過傳統永續框架所能涵蓋。

因此，一個新的ESG觀念逐漸浮現：Energy、Security、Geopolitics／Geostrategy，意即能源、安全與地緣政治／策略。它不僅是企業永續的新語言，更是企業能否在全球動盪中存活與競爭的關鍵。

能源的重要性在近兩年再次凸顯。從俄烏戰爭以來，全球能源價格大幅波動，天然氣與石油供應屢屢緊縮。到了2025年，能源市場的壓力不但沒有減緩，反而因為中東局勢多變、主要國家重新調整能源布局、再生能源設備的原料瓶頸等因素而愈加複雜。另外，AI的興起造成能源的需求大增，所謂的算力即國力、電力即算力，讓能源不再只是資源議題，也是一條企業能否穩定營運的生命線。

在安全與韌性方面，全球供應鏈的脆弱性正以前所未有的方式揭露出來。疫情之後，許多企業以為供應鏈已逐步恢復，但現在連最基本、看似不起眼的零件都可能因地緣政治而中斷。

安全的範疇還包括資訊安全與營運安全。在AI、雲端與資料驅動的時代，企業如果沒有強大的資安與系統韌性，就可能因駭客攻擊、雲端服務中斷或資料竄改而造成重大損失。例如像Cloudflare這樣的全球網路基礎服務，只因小小錯誤就曾造成全球大量網站與企業系統癱瘓，這也說明企業的「安全」不再只是門禁、工廠或物流，而是整體營運韌性的總和。

第三個重要面向是地緣政治和地緣策略。國際秩序正在重組，各國以國安為名的產業限制愈來愈普遍，關鍵原物料、能源管線、航運路線甚至科技標準，都逐漸變成國家競爭的工具。貿易戰、科技戰、供應鏈重組、出口管制、制裁與反制裁等事件已成日常。

全球化並未消失，但它已變成「多軸化」，企業必須同時面對美國、歐盟、中國、東協、印度等不同經濟體的規則與供應鏈結構。

在這種環境下，新的ESG不只是永續概念，更是企業風險管理與競爭策略的升級版。企業需要從高度依賴效率的思維，轉向強調韌性與風險分散的治理模式。能源方面要考慮多元化、儲能、自備電力與在地能源可能；安全方面要打造具韌性的供應鏈，增加替代供應商、建立安全庫存、規劃替代物流路線，並強化資安防護；地緣政治方面則需提升國際情勢的洞察能力，在投資與採購決策中加入地緣風險評估，避免依賴單一國家或高風險地區。

對台灣企業而言，新ESG的重要性更是加倍。台灣是高度外貿型經濟體，能源幾乎全數仰賴進口，產業供應鏈遍布中國大陸、東協、歐洲與美國，且本身屬於全球科技製造核心之一。

這意味著台灣企業既受惠於全球化，也最容易被全球震盪波及。台灣若要保持全球科技重鎮的角色，就必須比其他國家更早、更徹底地注意新的ESG框架。

當全球風險變得更密集、更不可預測，企業若仍以過去的衡量尺度規劃永續，只會讓自己暴露在更大的不確定中。新的ESG並不是替代傳統ESG，而是把永續從「企業形象與社會責任」擴展到「生存、競爭與全球布局」。

新的ESG是企業的保命之道，也是下一個十年最重要的競爭能力。企業若能及早布局能源韌性、供應鏈和網路安全與地緣政治策略，就能在全球不穩定的浪潮中站立得更穩，並抓住變局中的新機會。企業若忽視它，則風險不是少賺錢，而是無法在下一次全球風暴中倖存。

新的ESG已不是選項，而是必然。