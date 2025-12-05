聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／壽司吃了個寂寞

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統11月20日分享「今天的午餐是<a href='/search/tagging/2/壽司' rel='壽司' data-rel='/2/152823' class='tag'><strong>壽司</strong></a>還有味噌湯」，標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，展現台日堅固的友誼。 圖／取自賴總統臉書
賴清德總統11月20日分享「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，展現台日堅固的友誼。 圖／取自賴總統臉書

日本首相高市早苗退縮了。她在參議院答詢時，說出她一直不願吐露的表述。對於北京聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，她稱，日本政府依舊維持「理解並尊重」的立場，沒有任何改變。

這一退，估計賴清德及獨派都懵了。高市早苗上月一番「存亡危機事態」表述，北京火冒三丈，中日關係跌入空前低谷。賴清德卻心裡暗爽，他沒想到日本第一位女首相敢批北京逆鱗，公開暗示助台力抗中國武統，讓他喜出望外。

賴桑有恩報恩。他大啖日本干貝、壽司，號召全民旅遊挺日。孰料，女首相的堅持撐不滿一個月，還是低頭了。而那碟壽司，也吃了個寂寞。

對於「台灣是中國一部分」，高市先前絕口不談，就連川普打過電話給她之後，她還拿《舊金山和約》搪塞。但就在中俄開了新一輪戰略安全磋商，王毅跟蕭依古就涉日議題進行了「戰略對表」的翌日，高市早苗就轉彎了。

「對表」二字看似無害，但作為俄安全秘書長的蕭依古說：軍國主義九頭蛇再次抬頭，但中俄對斬斷其頭顱已積累足夠經驗。話風赤裸狂暴，堆滿戰爭訊息，高市豈能再聽者藐藐？

儘管高市只是回到日本一貫的模糊路線，畢竟口頭上服軟了；可見，服膺現實才是政治的圭臬。剩下的問題是：賴清德是否仍繼續當台獨孤勇軍，抱著鋼盔往前衝？

社論 賴清德 高市早苗 日本 中日關係 舊金山和約 壽司 台獨 抗中 川普

延伸閱讀

【重磅快評】川普是否協防台灣？賴清德既舔美又疑美

中日僵局持續⋯傳已有日企考慮縮減大陸業務 陸商務部：日方責任

挺過風波？陸駐大阪總領事嗆斬首高市早苗 沉寂3周復出狂轉貼文

中國大陸喊卡日藝人演出 高市早苗宣布「支持創作拓展海外」

相關新聞

聯合報社論／無法喜悅的成長：當台灣掉入不均的陷阱

ＡＩ狂潮席捲，台灣晶片業出口暢旺，政府宣布今年經濟成長率上修至七．三七％，是近十五年來最佳表現。主計總處並預測，明年我國人均ＧＤＰ將突破四萬美元，超越日本和南韓。對於如此耀眼的經濟表現，多數民眾卻覺得無感，更難以分享高成長的喜悅。原因是，亮麗成長主要集中在半導體及資通產業，其他許多產業則在苦苦掙扎。這種「頭大身小」的畸形發展，恐難稱健康的經濟。

聯合報黑白集／壽司吃了個寂寞

日本首相高市早苗退縮了。她在參議院答詢時，說出她一直不願吐露的表述。對於北京聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，她稱，日本政府依舊維持「理解並尊重」的立場，沒有任何改變。

經濟日報社論／加速打造護國群鏈 無懼紅潮

最新一期《經濟學人》封面專題，報導中國在自動駕駛汽車和新藥這兩項前沿技術的革命性進展。中國自駕汽車建造成本是美國同產品W...

聯合報社論／為防義賊廖添丁，電鍋案貪汙罪合情理嗎？

北市黃姓清潔員因將民眾丟棄的舊電鍋轉送拾荒婦人，經檢舉，被依《貪汙治罪條例》起訴。士林地院一審判刑三月、緩刑二年、褫奪公權一年，可上訴。公訴檢察官主張，不該以「廖添丁義賊」方式處分非己財物，縱有善意亦不該免責。但為了一個舊電鍋，存心良善的清潔員變成貪汙犯，相較於呷銅呷鐵的貪官，令人情何以堪？判決雖降低傷害性，卻存在高度警告，亦恐在抑遏善良人性。

聯合報黑白集／百億弊案聲聲慢

中油三接防波堤弊案爆浮報工程款上百億元，三年來遭多次檢舉，檢調近日才發動搜索。奇怪的是，明明廠商指控要求浮報工程款的是「中油總經理」；但遭檢調約談移送的「大咖」，卻是「世曦工程顧問」前董座施義芳。檢調這樣射箭，是故意歪掉，還是意外驚喜？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。