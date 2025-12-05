經濟日報社論／高市大撒幣 當心日股匯債三殺

高市高度依賴國債的龐大預算出爐，使市場氣氛轉為擔憂，並使日圓貶值、國債價跌、日股徘徊於5萬點左右，觀望氣氛濃厚。路透

高市早苗近來「台灣有事」的言論，引發爭議，她的財經政策也影響市場。10月初當選自民黨首位女性總裁後，其積極財政與寬鬆金融主張，鼓舞日經指數從4萬5,000點，衝上11月初史上最高的5萬2,000點。但最近高市高度依賴國債的龐大預算出爐，使市場氣氛轉為擔憂，並使日圓貶值、國債價跌、日股徘徊於5萬點左右，觀望氣氛濃厚。

11月底高市內閣敲定到明年3月底前的2025年度追加預算，總金額為18.3兆日圓，是新冠疫情後的最高額度。財務省預算編列時，回應高市好大喜功的傾向，編列出比去年石破首相時13.9兆追加預算還多的14兆日圓，結果被高市以「太寒酸」為由退件。

財務省向來被認為是日本官僚機構的核心，因為各省要預算得看財務省臉色，也因此歷年的財務大臣都是政壇大老坐鎮。但是新財務大臣片山皋月，從2009年起眾議院大選失敗後，只能靠政黨比例票，來維持參議院的席次。一個沒有選區的大臣，自然是缺乏政壇實力。

財務省在沒有大臣幫忙扛壓力的情況下，最後只能編出18.3兆日圓的高額預算，其中六成財源要靠發行國債籌措。儘管高市政權宣稱就算新增國債發行，2025年度整年國債發行量少於去年；但事實是前任石破首相，在起初年度預算時已經縮衣節食減少7兆日圓國債發行量，而高市卻用力揮霍石破的財政紀律努力。

石破念茲在茲財政紀律，甚至在今年夏天參議院大選，力擋黨內壓力，不跟隨在野黨調降消費稅的主張，結果輸掉大選也輸掉首相之位。石破之所以賭上政治生命力守財政紀律，是因為日本政府極力想達成「基本收支平衡」（Primary Balance，PB），亦即是扣除掉債券利息負擔，政府收入足以平衡支出。眼見日本財政即將達到PB，高市上台後卻宣布放棄單年度PB，說只要多年期能達到就好。

高市所謂的多年期達成PB，就是擺明任內要大花錢，然後她下台後的首相再去收拾爛攤子。然而高市的散漫財政，卻意外獲得民意支持與在野黨的不反對。在野黨是為了討好選民，在過去幾次選舉也都提出撒錢政策，因此當高市的追加預算案出來，在野黨沒有立場去抨擊高市。

而對民眾而言，高市預算的內容，例如大幅補貼家庭瓦斯跟電費，18歲以下未成年人每人普發2萬日圓等政策，對於飽受物價之苦的日本民眾，是立即解渴的及時雨。然而金融市場卻是冷眼看待高市的散漫財政，日股的高市行情已經退燒，加上美股AI行情的整理，日經指數只能在5萬上下徘徊。國際債券與貨幣市場皆喊「賣出日本」。

對於財政紀律敏感的30年國債市場，在10月初高市剛當選總裁時，利率還只有3%出頭，但上個月創下3.334%的史上最高利率。眼見30年國債已經在市場上難以消化，財務省最近宣布改增加發行6個月以及2、5年的短期國債。

日圓在持續被拋售的情況下，現在1美元兌換日圓的價位，已經比10月初高市上台時，貶值了10日圓左右。雖然日本企業沒有馬上因為日圓貶值而進行進口商品的漲價，並且日圓貶值最敏感的汽油價格，因為高市正施行汽油稅減稅的撒錢政策，日本民眾直接感受到。然而等到明年春天，日本企業調整商品價格的季節，高市所造就的弱勢日圓恐怕會引發商品價格一片上漲的新通膨壓力。

現在全世界都在看日銀是否在12月18、19日的政策會議調升利率1碼到0.75%。萬一日銀受政治壓力，無法在12月調升利率，日債與日圓市場恐怕難免波動。此外高市政權2026年度總預算也將在今年底出爐，萬一又是驚嚇四方的散漫財政，恐怕日本市場有發生「股匯債」三殺的機會，台灣投資者與企業須注意。