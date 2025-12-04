經濟日報社論／加速打造護國群鏈 無懼紅潮

加速打造護國群鏈 無懼紅潮。聯合報系資料照

最新一期《經濟學人》封面專題，報導中國在自動駕駛汽車和新藥這兩項前沿技術的革命性進展。中國自駕汽車建造成本是美國同產品Waymo的三分之一，現正在50多個城市，累積數百萬公里的駕駛監測試驗，也和歐洲和中東建立夥伴關係。醫藥方面，中國從仿製商，轉變為世界第二大新藥開發商，包括治療癌症的藥物，都有突破，西方的競爭對手正引進它的專利許可，做商品的開發製造。《經濟學人》說，「製藥龍頭從中國湧現，不再那麼遙遠了」。

中國豐富的人才庫、廣泛的製造業基礎、巨大的規模相互結合，提升製造業價值鏈；政府快速敏捷行動和寬容的監管措施，是高端產業重要溫床。例如，藥物監管機構人力三年增四倍，兩年內將2萬份新藥申請審核完畢，人體試驗批准時間從501天，縮為87天，這樣的效率，使中國在2024年進行了全世界三分之一的臨床試驗。

中國在科技創新的突破，是整體人類喜訊，未來在穩定生產、成本降低後，希望中國訂定市場管理機制，避免新創產品像過去量化生產，傾銷出口，影響進口國經濟。中國製造業產能，占全球35%，是第二位美國的三倍，也是第三到第八的總和；製造業的成就，和極權政體有關，專政獨裁有利政策持續性、資源支配力，這些民主國家都做不到；而中國特定高端產業，有政府大補貼、大保護，產能全開橫行無忌。

中國2025製造業目標都已達成，特別在電動車 、電池、綠能、5G、高鐵等高端產業，核心技術自給自足也都完成，並能量化出口。美國前財政部長葉倫在2024年提出中國產能過剩，認為中國製造業有政府長期補貼，產量已超出全球能消化的量。她特別指出電動車、鋰電池、太陽能板都是；另外，鋼鐵、石化、水泥也在炮製量產。中國製造狂魔，產能過剩也造成國家總體資源浪費。

中國模式的製造業，叢林法則市場，各廠牌量產、削價惡性內捲；勝者再大量出口，低價傾銷；造成進口國產業失衡、失業人口增加，市場秩序大亂。東協及南方國家，中國產品供給過多，當地產業無法生存，紛紛倒閉，尋求政府救援；很多國家，對中國量產產品都課高關稅、限量進口，甚至禁止進口。電動車就是一例，2021年中國內捲之前，有538種電動車品牌，經過三年多價格、品質、通路的全方位競爭，最後只剩不到100個廠牌；這些廠牌賺錢的只有幾家。第一名比亞迪就拓展出口，盼從國外賺錢，補中國的失血，比亞迪基本型賣9,600美元，特斯拉同型車39,000美元，四分之一的價格；美國課徵100%關稅，加上其他貿易障礙，以防阻比亞迪車進口。

低成本創新浪潮席捲全球，未來中國的高端藥品低價出口，美國會阻止進口。美國藥價昂貴，製藥業利潤占全球同業70%以上，糖尿病的胰島素藥，價錢是鄰近的加拿大、墨西哥六倍到八倍，加、墨的藥不准進口美國。

台灣對於中國產能過剩相關產品的進口，有完備的防堵措施，這讓市場不會躁動，產業也心安，得以自立發展。政府已核定：資訊數位、資安供應鏈、精準健康、綠能再生能源、國防戰略、民生資訊為六大核心產業。在中國製造躍起、全球競爭激化下，建議從中挑選具國際競爭優勢的各項IT產業，列為核心中的前瞻尖端產業，全力支持發展。

政府依AI的發展、全球市場未來需求，藉由資金、租稅、法令協助這些前瞻尖端的產業成其大；培育演化成供應鏈、產業鏈的架接，使產業裡的傑出單項，結合更多的傑出單項，有系統化的整合，築成護城河，產生更大的價值鏈效益；在全球競爭中樹立不可或缺的獨特性。

政府應再提特別預算，加強對前瞻尖端產業的協助力道和人才招攬的支持，形成全球AI及相關產業的必備供給鏈。以台灣固有的供應鏈基礎，以及IT人才的成熟豐沛，再加上台灣的產業韌性，相信護國群鏈是可期待的願景。