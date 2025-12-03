聯合報社論／第八度覆議：卓榮泰走不出的政治迷宮

行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰日前就立法院通過的《財政收支劃分法》提出覆議案，國民黨團隨即揚言要讓他踢鐵板。卓榮泰嗆稱，立院再修版不可能在中華民國台灣的執政過程出現。國民黨團則回嗆，政院拖延逾一年不討論，現在才提版本，就是想蓋過立院版；只要覆議案一送進立院，藍營就會否決。卓榮泰對藍白聯手修法揚言「全面迎戰」，但用覆議案點燃戰火，恐怕只是暴露他的不仁與不智。

這次，已是卓榮泰對國會三讀通過的法案第八度提出覆議。卓榮泰上任前，中華民國憲政史上行政院總共只提過十三次覆議案；卓榮泰上任一年多，即提出八次覆議，創下史上紀錄；覆議已成為他的膝射慣性。這也是大罷免失敗後，賴政府滿血復活的第一個覆議案，顯示卓內閣仍無法認清現實：這個「戰狼內閣」無意解決問題，寧可讓台灣卡在鬥爭的惡性螺旋中，無法前進。

卓榮泰稱，行政院提出覆議，是基於「憲法」賦予憲政機關的權力與責任，是在被動的情況下提出。卓榮泰說得好委屈，但歸根究柢，是賴政府在心態上不願接受朝小野大、立法院無法再聽憑行政院使喚的事實，在實際作為上則不尊重權力的分立與制衡，不承認國會多數代表的民意，更不理會地方的財政自主與建設需求。卓榮泰根本不尊重憲法，卻好意思拿憲法當擋箭牌。

在野黨去年發動《財劃法》修法，要求行政院提出對應版本時，政院悍然拒絕。俟藍白修法完成，釋出中央財源，賴政府一方面展開「覆議—釋憲—大罷免」三部曲反制，另一方面大砍地方補助款作為報復。這次在野黨再修《財劃法》，補正前次修法的誤失，並明定一般性補助款不得少於前一年、保障各縣市計畫型補助。卓揆除咆哮宣戰外，終於另提政院版本，卻拿不出各縣市最後實際補助數字。這就是堂堂中央政府統籌全國財政的能力嗎？

處理中央與地方的財政劃分，一則要有財政的專業能力，知道如何量入為出；二則需要寬闊的見識與胸襟，提供地方政府足夠的自主空間。然而，卓內閣卻兩者俱缺。卓榮泰一方面只想把錢攬在中央手裡，以便透過「補助」方式來控制地方，使它們聽命行事；另一方面他又充滿政黨私心，對綠營執政縣市慷慨補助，對藍營執政縣市則百般刁難。如此師心自用，卓榮泰版的《財劃法》已淪為箝制工具，讓人無法期待。

諷刺的是，卓榮泰刻意引用故總統蔣經國和立法院長韓國瑜說過的「買醬油的錢不能拿去買醋」，向韓國瑜及國民黨喊話。卓榮泰其實該問問賴總統獅子大開口的一・二五兆元軍購預算，和外傳「投資美國」的四千億美元，有沒有挪用人民買醬油的錢？更可笑的是，卓榮泰聲稱，國會若能對政院版本達成共識，行政院將詳列相關試算結果；這根本是本末倒置了！如果行政院連試算細節都拿不出，卻叫在野黨必須同意，難道是要教藍白立委扮演「盲劍客」？

上任一年半提八次覆議案，充分證明卓榮泰不在乎人民、不在乎院長的職務，甚至不在乎賴政府要有什麼作為。他唯一的渴望，就是扮演「塞子」，擋下在野黨通過的法案，用自己的死硬證明民進黨的無能。卓榮泰就像一個困在政治迷宮中的將軍，他以為自己在英勇殺敵，卻不知治理與溝通才是他的迷宮出口，他浪費了這個職位，民進黨也失去向人民證明執政能力的機會。

大罷免失敗後，卓榮泰仍耽溺於覆議遊戲，顯示他已失去自省能力，他也成為民進黨最大的包袱。