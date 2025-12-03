經濟日報社論／讓薪資真正跟上經濟成長

讓薪資真正跟上經濟成長。記者杜建重／攝影

賴清德總統和卓榮泰院長最近大肆宣揚，台灣的平均每人GDP提早超過4萬美元，已進入先進國家之林，姑且不論政府的政策與施政是否有功於此，對大多數民眾而言，直接感到的卻是日子愈來愈難過，前景愈來愈黯淡，心理上產生更深的落差與挫折感。

台灣經濟總體數據美則美矣，但從微觀上看，多數民眾的實質所得仍卡在開發中國家水準，購買力甚至不如比台灣貧窮的國家，讓人感到GDP成長只發生在少數人身上，其他約九成的國人完全沒有感受到成長的果實。

根據2024年薪資統計，全體受僱員工「經常性薪資」平均約新台幣4.6萬元，中位數只有約3.7萬元 。換句話說，接近七成勞工薪資低於平均值。這就是台灣的特殊矛盾：GDP是少數人的GDP，生活壓力是所有人的壓力。

這種平均值被高薪族群拉高，而中位數／多數人跟不上的現象，讓很多人覺得自己永遠追不上那個平均值。這種自己比大多數人及社會整體弱勢的不對等感受，被視為「個人相對剝奪感」，雖然客觀條件未必差，但因與別人比起來落後，心理上乃覺得不公平、不平衡，進而導致對收入分配不公的憤怒或不滿。

換句話說，多數人薪資低於平均，加上社會對平均薪資的敘事及認知，比如「均薪4.6萬」常被標為一般水準，是合理期待的數值 。如果期望值與社會敘事不符，會讓個人覺得自己永遠達不到合理回報，則「期待vs.實際」的落差很容易造成不滿或焦慮。

因此，近七成勞工薪資低於平均的結構，確實成為社會中普遍沒有感受到好轉，或是感受不到經濟改善的情緒，成為不平衡感與相對剝奪感的溫床。其所帶來的連鎖效果是多數人覺得自己被拋下，讓人心理落差大，容易產生不公平感。何況在實際層面上，生活成本（房租、物價、教育、育兒、醫療等）壓力確實沉重，即便薪資小幅成長，也可能被生活成本上揚吃掉 ，而不會覺得生活變好，更會導致數據上漲但沒有感覺的不良感受。

這種矛盾累積久了，便形成一種集體情緒，以為經濟繁榮是別人的，痛苦是自己的。這種矛盾看似沒有災難，卻讓人覺得生活變得更艱難；沒有出現失業潮，卻覺得未來變得更渺茫；雖然沒有經濟危機，多數人卻覺得社會在下滑。台灣如今正處在這樣的心理困境上。

從宏觀層面看，產業結構的不平衡發展加重這種相對剝奪感。台灣電子科技、半導體獨強，其他產業卻停滯；傳產缺乏升級資源，服務業低薪，不具競爭力；金融市場保守而僵化；政府以出口與大企業為主的產業扶植政策延續多年，對內需、薪資、產業多元化缺乏整體布局，更因產業的單一化使大多數勞動者感到無法翻身。

執政當局的宣傳刻意讓民眾以為台灣獨強於世，實際上卻因自身結構與政策的缺憾，讓這股實質與心理層面的衰退浪潮更深更重。因此，問題不在GDP，宣揚GDP成長也不能產生宏大的宣傳效益，因為GDP成長並未改善人民生活，不屬於人民，甚至成為人民生活壓力的來源，反而會覺得自己愈來愈窮。

台灣如今不缺好看的GDP數據，缺的是讓人民真正有感的未來前景。GDP的提高固然要追逐，但也要恢復人民對未來的信心，這就必須要讓薪資真正跟上經濟成長，促使產業多元發展，加速服務業與傳產真正升級，也要讓年輕世代有機會成家與置產，讓政治從朝野消極性攻防走向積極性國家治理，啟動大幅度的改革。唯有如此，才能把經濟成長的果實重新分配給大多數勞動者，而使GDP不再只是數字，而是實實在在的生活改善。