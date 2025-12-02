聽新聞
聯合報黑白集／二○二七密碼

民進黨鐵板一塊的「非核家園」大轉彎，核三重啟最快是二○二七年；圖為核二廠。圖／聯合報系資料照片
「二○二七」近來突然成為熱門關鍵字。賴總統宣稱，「中國以二○二七年完成武統台灣為目標」；民進黨鐵板一塊的「非核家園」也大轉彎，核三重啟最快也是二○二七年。二○二七成了魔幻數字。

賴總統的武統說，府方後來宣布加字，改成二○二七年完成武統「的準備」為目標。但這項錯誤，究竟純屬口誤或刻意為之，仍莫衷一是。無論如何，因此相信共軍將於二○二七年「武統台灣」的人並不少，反中抗中牌可謂進入全新境界。

過去從民進黨到側翼環團，對核電延役或重啟評估口徑不一，稱年限在七到十年之間。最樂觀的，是台電十月底才說「最快二○二九年」。事隔一月，時程竟快轉了二年。環境部長彭啓明對是否要做環評，推託說要經濟部先做「政策環評」，顯然不知如何應對。

核二、核三如能及早恢復運轉，對解決能源困境自是好事；但政策轉彎，是賴政府有意解決能源問題嗎？或只是怕核能議題成為政治攻防焦點，只好自行拆彈？若果真如此，「二○二七密碼」所代表的意義也就不難理解了。

「一切為選舉」，是民進黨本色。二○二七年夾在兩大選舉之間，重要性不言可喻。但當「反中牌」被炒到極致，會掀起什麼樣的仇恨與對立；以及「核電重啟」是否會在選後變成芭樂票，才是讓人憂心忡忡之處。

