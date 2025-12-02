經濟日報社論／該如何看待瑞幸咖啡來台？

瑞幸咖啡。 記者羅建怡／攝影

被譽為「中國星巴克」的瑞幸咖啡，可望12月登台開張，引發國內一片議論，不少消費者引頸盼望，期待有更多選擇；但咖啡業者多繃緊神經、戰戰兢兢準備應戰。有趣的是，經濟部的當下反應是：未見瑞幸咖啡申請來台；傳言代理營運的「順昱控股」是否具陸資將持續關注，必要時將啟動行政調查。經濟部長龔明鑫則做出相對和緩的回應，表示餐飲業並未禁止中資來台，但是仍須依相關規定辦理。

該如何看待瑞幸咖啡來台？首先，要看瑞幸咖啡是如何在台販售的。若是由瑞幸以「外來直接投資」（FDI）方式自行來台販售，當然必須向經濟部申請核准。但若是瑞幸授權台灣順昱，使用其品牌在台灣販售，就只是服務業的授權營業，不需要特別向政府申請核准，只要進行一般商業登記，再登錄食品輸入業者、進口咖啡豆時申辦進口查驗即可。若瑞幸咖啡12月即將開張，迄今仍未向經濟部申請核准，顯示是採後者模式，經濟部基本上是「無可置喙」的。

然而，瑞幸咖啡並非普通的咖啡品牌，2018年創辦迄今七年，已擁有3萬家連鎖店，成為中國最大的咖啡品牌，並在香港、新加坡、馬來西亞和美國擁有超過100家店，自有其成功之道。一般認為，它在營運初期推出的「新客戶首杯免費再送5折券」促銷活動，加上不定時推出折扣或「買一送一」優惠活動，以及App外送服務，快速帶來顧客和展店，再以大量連鎖店降低成本創造規模經濟，是其快速成功之道。如果進軍台灣，當然會對已經相當競爭的台灣咖啡市場造成威脅，自然讓本土業者繃緊神經、嚴肅以對。

對消費者而言，競爭帶來進步，更多的投資和競爭對消費者自然是好事。在更多競爭之下，服務可能更好，價格可能更低廉，品質可能更提升，選擇也更多，所以消費者必然樂觀其成。對台灣業者而言，也不必太過擔心，因瑞幸咖啡競爭力再強，在海外迄今也不過擁有100家店，並不像在對岸那麼好經營，所以在台灣不見得會搶到太大的市場─台灣餐飲業十分競爭，本土廠商擁有相當的競爭力，各有各的特點去爭取不同需求的顧客。過去對岸火紅的餐飲業者到台灣後水土不服、鎩羽而歸的案例並不少見，因此不必過於擔心。

至於政府該如何看待此事？只要是增加投資，而且沒有國家安全、造成勾結或壟斷市場疑慮的，都應該歡迎。其實，如果瑞幸咖啡和對岸的某些品牌一樣無法在台灣生存，那根本就不必擔心；如果瑞幸真能在台灣成功立足，就表示其營運特色可以補充台灣本土咖啡的不足，其營運特色可能被台灣競爭者仿效學習，強化本土業者競爭力，甚至因為體會其成功之道而將市場做得更大，讓彼此都更為茁壯。

法規對陸資引進大陸員工有嚴格規範，規模再大最多只能僱用七名大陸勞工；而若真是授權使用品牌，那更不可能引進任何陸籍員工。所以，其僱用台灣員工增加了對勞工的總需求，有助於台灣的就業並提高薪資；而其僱用的幹部還有機會因表現優良而被提拔到境外開疆闢土，增強其國際視野和歷練，為台灣培養人才，也可能增加兩岸企業間的各種國際合作機會。

綜上，對瑞幸咖啡登台之事，各界即使不是竭誠歡迎，至少也該以平常心待之，沒必要視之為毒蛇猛獸。事實上，由於「海峽兩岸服務貿易協議」被冰凍，加上近來兩岸關係不睦，服務業缺少往來之下，台灣服務業的方方面面逐漸被對岸趕上，甚至已落於其後，困守在本地狹小市場，造成目前薪資停滯不前的狀況，故對服務業陸資來台，增加兩岸競爭互動，更應樂觀以對才是。