經濟日報社論／谷歌TPU橫空出世 多平台浪潮崛起

TPU是谷歌為人工智慧運算設計的專用加速晶片，全名「Tensor Processing Unit」。不同於採通用架構、支援多種應用的輝達GPU，TPU針對矩陣運算優化，與谷歌自家框架與編譯器深度整合，主要鎖定大型模型訓練與雲端推論。自2015年在內部資料中心部署以來，TPU雖已對外開放租用，但近兩年才把新一代產品納入較大規模的商業合作，意味AI加速器市場正從「一家公司說了算」，走向多方競逐的新格局。

最新一代TPU更積極推向市場。過去兩年全球AI算力幾乎由輝達主導，H100、A100已成為雲端資料中心標配。此次谷歌不再只把TPU當作自家雲端的差異化功能，而是擴大對外提供與合作應用，宣示雲端巨頭將以自研晶片搭配GPU，打造多元算力組合。此一轉變短期不會撼動輝達地位，卻象徵AI硬體市場正由單一勢力走向多極競爭。

必須看到的是，谷歌強化TPU布局，並非要「幹掉輝達」，而是回應雲端市場的成本與風險壓力。大型科技公司在AI訓練上高度依賴輝達，高階GPU供應吃緊、價格偏高已成常態，當算力成本攀升到影響服務定價與獲利時，雲端服務商勢必尋求替代或互補方案，以提升議價能力與供應穩定性。

從這個角度看，TPU不只是技術產品，更是策略工具：谷歌透過自研晶片掌握部分算力主權，同時降低對單一供應商依賴，改變的是雲端巨頭與輝達之間的談判布局。

另一方面，也不宜過度渲染「輝達將被取代」。AI生態競爭關鍵，不僅在晶片本身，更在軟體與開發工具。輝達十多年累積的CUDA與軟體堆疊，已形成強大慣性；在企業與私有雲環境，GPU仍是最實用選項。TPU則在標準化、超大規模訓練與雲端推論等特定場景具優勢。兩者關係較像工作負載分流：輝達主導廣泛應用市場，TPU在少數場景快速擴張；中期來看，主流市占更可能由數個平台共享，而非單一霸主被翻盤。

對台灣而言，更重要的是競爭背後釋放的產業機會。台灣因輝達伺服器需求爆發而成為全球供應鏈核心，從晶圓製造到整機組裝全面受惠。如今TPU加入戰局，意義並非「分食訂單」，而是把台灣角色從「輝達單線供應鏈」推向「多平台算力樞紐」。在算力生態走向多元的情況下，高階製造與先進封裝仍將高度集中於少數地區，台灣若同時承接輝達與谷歌的量產需求，CoWoS等先進封裝吃緊情況，很可能不會快速緩解，相關產業鏈榮景也有機會延長。

更值得關注的是價值鏈位置的升級。谷歌近年在台擴編AI硬體工程與研發團隊，將TPU系統設計、主機板驗證與整機測試等流程布局在台，讓本土業者有機會參與全球AI硬體架構共同設計，而不再只是「畫好圖、照單生產」的代工角色。市場亦傳出TPU部分設計與台灣團隊合作，未來客製化AI加速器有望成為各大雲端與平台業者標配，台灣若能在ASIC設計服務與關鍵IP上同步提升，就有機會由「生產基地」躍升為雲端基礎建設的關鍵設計夥伴。

面對新局，台灣更須主動降低單一依賴風險。AI硬體競爭走向多極化已成趨勢，未來不論大型雲端業者或專注特定領域的AI公司，都可能導入或強化自研晶片策略。政府與產業應把自身定位為「多平台算力樞紐」，強化人才與供應鏈能量，把國際雲端業者在台的硬體與研發基地視為戰略資產，透過學研合作與在地供應鏈深化，擴大參與全球AI系統核心設計與標準制定。

AI算力競爭的本質，並非單純晶片效能比拚，而是誰能掌握生態、供應鏈與成本結構。輝達的主導地位在可見未來仍將穩固，但谷歌TPU與各種自研加速器的崛起，象徵壟斷式成長年代已過。對台灣而言，關鍵在於能否把握多平台浪潮，讓自己從單一供應商的後段工廠，轉變為全球AI算力的戰略節點。