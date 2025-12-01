快訊

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

聯合報黑白集／若齊柏林看見美濃峽谷

聯合報／ 聯合報黑白集

福衛八號首顆衛星模擬圖。國科會／提供
福衛八號首顆衛星模擬圖。國科會／提供

台灣首個自製的衛星星系「福衛八號」升空，賴政府大加宣揚，更將其命名為「齊柏林衛星」，稱要延續齊柏林守望台灣的精神，讓世界看見台灣。然而，光學遙測衛星技術早非新科技，太空中的衛星不知凡幾，不僅大內宣過了頭，齊柏林衛星將來回送的空拍台灣畫面，若齊柏林地下有知，恐怕又要再心痛一次。

歷經五次延期，福八終於搭乘SpaceX火箭自美國順利升空，未來影像將運用於救災防災、國土規畫等。賴政府自然沒放過這次宣揚的機會，賴總統大讚這是台灣邁入太空新時代的重要一步，還說將打造太空產業作為新的護台神山，蕭美琴與卓榮泰直呼感動，網友跟進大讚，把國族情感炒到最高點。

事實上，衛星遙測早是發展成熟的技術，大陸民用衛星「吉林一號」十月間公布多張台灣高清衛星圖片，街道清晰可見，引發熱議。賴政府把衛星發射當成天大的技術突破，實在吹噓過了頭。

而賴總統將此衛星命名為齊柏林，表示要延續他對土地的關懷與責任，更充滿了反諷。當年齊柏林因為空拍「看見台灣」，痛心自然環境遭到人為破壞；未來齊柏林衛星回傳的台灣影像，會有美濃大峽谷、大樹光電板山、燕巢垃圾山…，不僅比當年他所看見的台灣更加殘破，且全是官方放任下的結果，若他有靈，會作何感想？

