聯合報社論／民進黨反民權四法，歧視陸配也戕害民主

賴清德總統在今年3月端出的「賴十七條」，即使後來在520就職周年前後，對北京的態度有所放緩，但持續收緊的政策仍未改變。圖／聯合報系資料照片 國民黨提案修正《國籍法》，增訂大陸新住民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定。賴清德總統說，沒必要修法特別免除大陸新住民應對中華民國盡單一效忠的義務，一旦修法成功，反而讓社會對大陸新住民增加不必要的疑慮，對社會和諧沒有幫助。其實「賴十七條」就是帶頭表明對大陸新住民的疑慮，更對陸配全面展開政治忠誠檢查。賴政府霸凌陸配，卻說修法保障大陸新住民參政權會引起社會疑慮，真是做賊喊捉賊！

不止做賊喊捉賊，民進黨更把藍白聯手完成的《公投法》修法，以及不在籍投票、《國籍法》修正和「陸配六改四」等不相干的法案，刻意串連成整套有系統的毀台陰謀，名之曰「破壞民主選舉四部曲」。但事實和民進黨說的恰好相反；從陸配忠誠調查到參政權「死亡狀態」，民進黨對大陸新住民進行系統性霸凌，而四項修法都與保障民權有關。民進黨的反對，不僅是為一己之私的政治操作，也是赤裸裸的反民主，更是典型綠色恐怖的羅織手法。

雖然民進黨將這四法案綑綁在一起做陰謀論的批判，強調「合在一起看，就能清楚看出背後的意圖」；但四個法案均是針對民進黨執政缺失個別提出，原因不同，且進度不一。公投綁大選曾由民進黨主導完成修法，只因二○一八年九合一大選綁公投慘敗，民進黨才再度修法將選舉與公投脫鉤。不在籍投票研議多年，民進黨卻堅持「先公投，後選舉」，只提出《公投不在籍投票法》草案，且拖延至今未完成修法。「陸配六改四」也討論多年，但並未列為優先法案。至於《國籍法》修法，則是因內政部堅持違憲違法，以《國籍法》將陸配村里長解職，並剝奪所有大陸新住民參政權，才使國民黨不得不提案反制。

這四個法案，不但不是民進黨所謂的「破壞民主」，而是「保障民權」。其中公投綁大選除有助降低投票成本，更能促使直接民權實踐；陸配入籍六年縮短成四年，是讓大陸人士取得戶籍年限，與外國人士取得我國國籍一致，符合民主平等、無歧視原則；不在籍投票則是援引多數民主國家經驗，確保人民最大程度行使投票權。至於修改《國籍法》，除促使政府行政裁量合憲合法，也是保障大陸新住民參政權的手段。

民進黨反對「民權四法」的理由牽強，如批評公投綁大選和不在籍投票都會「造成混亂」，明顯是以技術理由作為反民主的藉口。再以《國籍法》為例，賴清德說沒必要修法，其實諸多學者也說，只要賴政府依憲依法行政，即無修法必要；而且藍綠陣營都不乏學者主張，應該修的是《兩岸條例》，而不是《國籍法》，但重點都在保障大陸新住民參政權。即使修法，大陸人士的入籍與參政權利仍有諸多限制，修法只是「繼續維持現狀」而已。民進黨稱修法後會「改變台灣選民結構」，導致「中共介入我國公職選舉」，不是因為杞人憂天，而是炒作反中情緒。

民進黨口口聲聲「捍衛民主」、「民主價值不能妥協」，但反對民權四法的修法，卻是實在的「反公投、反選舉、反平等」，不但歧視陸配，也是歧視無法返鄉投票的遊子，更是羅織抹紅、戕害民主。民進黨聲稱將用公投「反制國會爭議法案」。一面反對公投綁大選，一面又企圖以公投綁大選對修法翻盤，民進黨的自我矛盾展露無遺。民進黨當然有權發動公投，但至少對民權四法而言，試圖用公投否決，等於是「用民主否定民主」，民進黨真的要這麼做嗎？