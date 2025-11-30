聯合報黑白集／季連成洩漏軍購之密？

行政院政務委員季連成。 圖／聯合報資料照片

行政院政務委員季連成談政府普發到戶的新版全民國防手冊（小橘書），直言「就是葵花寶典」。季連成應當知悉武俠大師金庸如何描繪此奇書，卻仍照搬引用，也洩漏了賴政府天價國防的武功破綻。

葵花寶典是金庸武俠小說「笑傲江湖」中的絕頂武學祕笈，相傳是由前朝太監撰寫成書，更因首頁「欲練神功，必先自宮」八字，帶出幾個極端角色為了爭奪祕笈，不惜自殘、陰險布局，甚或同門相殘。怎麼看，葵花寶典就是一本反人性的不祥之書。

內政部長劉世芳指責批評小橘書者「可能不是在台灣出生長大」，或者「就是公主病、王子病」，既搞分化又貼標籤。季連成不像劉世芳刻薄，但拿葵花寶典來比擬欲帶動全民國防意識、強化社會韌性的小橘書，也遭網友吐槽，季大將軍更勝說飛彈命中率二一○％的于大將軍。

既然小橘書就是葵花寶典，不禁讓人好奇，賴總統究竟想先割掉台灣什麼，去換虛無縹緲的安全？但看動輒以億兆計、花了錢卻拿不到貨的舔美軍購，再看看從自己荷包流失的納稅錢，季連成這比喻，瞬時就讓人民清醒！

其實江湖流傳更廣的是葵花寶典ＫＵＳＯ版 ：東方不敗練到後面，赫然出現「即使自宮，未必成功」。真不知一心掏空台灣家底的賴政府，何時才能領悟「若不自宮，也能成功」的真諦？