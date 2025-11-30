聯合報社論／COP30挫折落幕，台灣核綠共存更具意義

經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫明年三月送核安會。圖為位於恆春鎮的核三廠。 圖／聯合報系資料照片

經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫預計明年三月送核安會，如果沒有刻意以拖待變，二○二七年有望重啟核電。賴政府願意嘗試走出非核家園困局，絕對有助於台灣的供電穩定、民生經濟、產業發展和能源安全。在巴西貝倫聯合國第卅屆氣候峰會（ＣＯＰ30）甫挫折落幕之際，台灣邁向「核綠共存」，也具有重要的意義。

ＣＯＰ30堪稱歷來最對立也最尷尬的氣候峰會，地緣政治和關稅貿易衝突陰影籠罩。會中最引人關注的是，「逐步脫離化石燃料路線圖」雖成為焦點，卻因對立國家堅持己見，最終決議並未提及「逐步淘汰化石燃料」及各國減排計畫明確細節，遏制全球暖化進展受阻。

氣候峰會的舉辦就是著眼於地球暖化，各國必須致力減碳。前年在杜拜舉行的ＣＯＰ28，最終協議首次寫入「轉型脫離化石燃料」，可謂重大突破。但去年巴庫峰會卻未延續討論；本屆峰會主辦國巴西的總統魯拉，雖曾數次提到應制定逐步脫離化石燃料路線圖，並獲八十多個國家支持，卻遭以石油為經濟命脈的國家反彈，兩陣營鮮明對立，最終只能移除。

尷尬的是，雖然場內各式「高大尚」宣言不斷，但選在亞馬遜雨林旁的貝倫舉辦，基礎設施不及格、場外抗議不斷，甚至還鬧火災，除提醒「地球之肺」破壞嚴重外，更凸顯ＣＯＰ究竟為誰而辦，以及不同發展程度的國家、族群間激烈交鋒等難解問題。

ＣＯＰ30不僅出席國家領袖人數最少，全球人均排碳第二的美國也缺席，意味就算ＣＯＰ30達成共識，也將缺失一塊重要拼圖。節能減碳遏阻暖化，原是西方世界主導並帶有道德光環的議題，美國總統川普將之去光環化，進而點燃化石能源應否退場之戰。

川普二進宮後，由於化石能源牽動巨大利益及資本、大國競爭趨於白熱化、新興國家崛起及發展需求，甚至中國電動車席捲全球等多重原因，美國等國家又「突然」意識到化石能源的重要；尤其在各國比拚ＡＩ國力之時，對電力需求大增，至少在短期內，顯然石化能源是更穩定且易得的選擇。

不過，ＣＯＰ30雖對「逐步脫離化石燃料路線圖」未達成共識，但仍呼籲各國自願加速氣候行動，並重申ＣＯＰ28的共識，也就是全球應逐步轉型、遠離化石燃料。這也意味，在當前紛亂對立的世局下，有著更強烈生存需求或競爭壓力的國家，已到了必須重新審視能源政策及落實路徑的關鍵時刻。

對台灣而言最難堪的是，ＣＯＰ30期間，德國看守協會等發布氣候變遷績效指標，台灣依舊處於「非常差」等級，其中溫室氣體排放及能源使用為「非常差」，再生能源和氣候政策則為「差」。專家指天然氣發電持續增加危及氣候雄心，政府將燃氣誤導為潔淨過渡能源，以及二○五○年目標實踐之路緩慢且缺乏連貫性等缺失，而風光發電引發土地使用衝突、生物多樣性衝擊和貪汙醜聞，失去大眾信任。對照ＣＯＰ30有關國家自主貢獻、公正轉型與森林保護等要求，實在極為諷刺。

總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢解析ＣＯＰ30結論時直言，台灣減碳恐淪為放牛班，「核綠共存」是唯一解方。事實上，民進黨的能源政策已深陷惡性螺旋，既無力擺脫增加碳排的化石燃料，又無法公正有效提升綠能產能效能。台灣耗掉無數社會成本，被迫擺盪在節能減碳與經濟發展、生存危機之間，非核神主牌正是最大的魔咒。此時解咒，重啟核電，都略嫌晚了。