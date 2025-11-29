聽新聞
聯合報黑白集／悲劇的總和

聯合報／ 黑白集

位於<a href='/search/tagging/2/香港' rel='香港' data-rel='/2/129704' class='tag'><strong>香港</strong></a>新界地區的<a href='/search/tagging/2/宏福苑' rel='宏福苑' data-rel='/2/244428' class='tag'><strong>宏福苑</strong></a>大廈連燒24小時。美聯社
位於香港新界地區的宏福苑大廈連燒24小時。美聯社

香港宏福苑大火，熊熊烈焰將七座卅多層高樓燃成超巨大火柱，令人怵目驚心。這場火災，可說是「悲劇的總和」：不良建商採用了廉價建材，麻木的工人在竹棚鷹架上抽菸，大火從外向內燒出煙囪效應，大樓警報失靈以致居民無法及時逃生。一環接一環，燒出這場驚天慘禍。

宏福苑大樓是因為接獲港府的安檢通知，一拖八年，才從四十多家投標廠商中選中宏業建設來負責翻修。一年半來，居民已支付了一・八億港元費用；誰料，這場以「安全」為名的翻修，最後帶來的卻是致命的災難。

不僅如此，建商為了施工方便，把居民的窗戶都用發泡膠封死，讓他們一年多來生活在無光、無風狀態。也因此，當外頭大火燒得猛烈，裡面的人卻渾然不覺。加上不少住戶年事已高，無法及時接獲親友的手機示警，或者察覺事態嚴重時已濃煙瀰漫，無處可逃。偌大的「失聯」人數，掩映著災民更深的沉痛。

使用竹棚鷹架，曾是香港引以為傲的工藝文化遺產，認為它撐起了香港的天際線。這次，卻被認為是助長火勢的禍首。但更大的元凶，或許是外罩的尼龍防塵網；因為未使用阻燃材質，在東北季風的強烈吹送下，不斷使火花外溢到其他大樓。大樓間區區十公尺的棟距，終究未能擋住火神凶殘。

太多的不專業及不在乎，加總了這場悲劇。

