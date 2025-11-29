聽新聞
聯合報社論／賴清德連串表態，絲毫不尊重台灣人民

聯合報／ 社論

美國媒體華盛頓郵報25日刊登<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統投書，提出1.25兆元追加<a href='/search/tagging/2/國防預算' rel='國防預算' data-rel='/2/141891' class='tag'><strong>國防預算</strong></a>，隨後賴總統當天便開記者會宣布，引發國內譁然。圖／聯合報系資料照片
政府剛剛全面發放《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，因欠缺說明，引發民眾「戰爭將至」的聯想。接著，在中日關係緊繃中，川普分別與習近平、高市早苗通話後，賴總統隨即高調宣布投入一・二五兆新台幣強化國防，採購美國軍事武器，以因應中共「在二○二七年以武力統一台灣」的可能。賴清德這一連串表態粗糙而突兀，充滿媚外意味；相形之下，對國內民意卻沒有絲毫尊重與安撫。

之所以說賴總統的表態太過粗糙，因為他是在向美國《華盛頓郵報》投書，宣告將提出四百億美元（一・二五兆台幣）的追加國防預算、擴大對美軍購後，次日才舉行記者會向全民說明此事。亦即，我們的人民和國會，是比美國民眾更晚知悉此事。試問，什麼樣的國家元首，會先把重要的國家大事拿去投書國外媒體公告周知；然後，才想起來應該向自己的國民說明一下？也難怪國民黨痛批：這是在「玩火」，「用天價來麻痺民眾」。

賴清德這篇刊在《華郵》的投書，標題為《台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主》，除了美國在台協會（ＡＩＴ）發文表示「歡迎」外，在華府並沒有引起太多回應。這顯示，在當今的亂世氛圍中，台灣增加對美軍購，已不是什麼值得鼓舞的事。更可議的是，用增加國防支出來「捍衛台灣民主」，也是很荒謬的論述；就像民進黨聲稱大罷免是為了「救台灣」一樣，根本是在自欺，最後遭人民打臉。若真想捍衛台灣民主，賴清德應先承認自己是少數總統，行事多一點謙虛，才是根本之道。

最可議的是，為了強化這一・二五兆國防預算的正當性，賴總統在面對全民的記者會上，竟語出驚人地說北京「以二○二七年完成武統台灣為目標」。賴清德總統公開說出「武統」時間點，難道不是在作戰爭之預告？但媒體依其發言報導後，次日總統府卻稱，指責是媒體「錯誤的片面解讀」，原句應為以二○二七年完成武統台灣「的準備」為目標。事實上，當天賴清德是照著讀稿機誦念講詞，而稿件則是事前經他核定；因此，漏掉的三個字恐怕責任不在幕僚，而在他自己。

把自己或團隊的疏失怪罪媒體，並無法減輕賴團隊草率的責任。尤其，賴清德明白預告中共二○二七的「武統」時程，卻聲稱要分八年編列一・二五兆元的國防特別預算，自己不覺得緩不濟急、且自我矛盾嗎？如果真要補強國家防衛建構，賴政府大可提出構想綱要及戰備部署計畫，供國會和相關專家共同討論。但賴政府提出的，就是幾句口號和一個籠統的天文數字，人們如何知道大家犧牲民生後可以換得國家安全？賴清德還大剌剌說，八年一・二五兆將打造「台灣之盾」，要拚二○三三年建成「全面嚇阻」戰力。以兩岸的軍事部署，說出「全面嚇阻」的話，有多少人民會相信？

無論如何，從賴清德近期的一連串言行與作為，他大啖壽司表態「挺日」，毫無顧忌地說出「二○二七武統」的時程，片面地大幅提高國防預算，都在一路把台灣帶向戰爭邊緣。他嘴上雖掛著「社會韌性」的口號，但在重要的時刻，他卻先選擇直面美國與日本，連美國媒體都被擺在全民與國會前面。這樣的總統，人們能相信他會以國家和全民利益為優先嗎？政府普發《全民安全指引》的小冊，是要教人民學習自保，還是向全民作戰爭預告？

一個民意支持度最低的總統，卻是一個最好戰、最會挑釁的總統，人民能有幸福的感覺嗎？

社論 賴清德 國防預算

