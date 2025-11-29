經濟日報社論／COP30帶來政府減碳新思維

全球暖化速度持續加快，升溫1.5°C所造成的氣候風險日益迫切。聯合報系資料照

全球暖化速度持續加快，升溫1.5°C所造成的氣候風險日益迫切。今年「聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會」（COP30）在巴西貝倫展開，可惜帶著些許失望落幕。原本眾所矚目的「逐步淘汰化石燃料」路徑圖未獲共識，而僅取得各國「自願加速氣候行動」的折衷方案；重申COP28「逐步轉型遠離化石燃料」的承諾。

COP30亮點是通過「貝倫政治方案」，要求所有締約方年底前提交第三輪國家自主貢獻（NDC3.0），並將氣候行動與「正義轉型」緊密連結，強調韌性建設與資金流向的公平性。大會也提出在2035年前再增加二倍的開發中國家調適資金，顯示全球氣候治理已從單純減碳目標進入兼顧公平、減災與社會轉型的多軌框架。

台灣雖非聯合國會員，卻是受氣候變遷衝擊最顯著經濟體之一，必須在全球抗暖化工作上展現責任與治理能力。環境部表示將遵循COP30結論，提出2030減碳目標自24±1％提升為28±2％，並將設立「環境資訊科技司」，推動環境治理AI化。國發會亦將追加六大部門減碳旗艦計畫2,310億元，使政府至2030年的氣候支出規模上看1兆元，並預期可帶動5兆元以上綠色投融資，推動整體淨零轉型。

政府減碳的企圖強烈，然而就在COP30開會期間，德國看守協會與歐洲氣候行動網發布氣候變遷績效指標（CCPI），將台灣評比為後段班。環境部長認為台灣溫室氣體排放量自2007年起逐年下降，已具減碳成果，並預估台灣今年比去年將再降2.1%，成為全球能將經濟成長與碳排放脫鉤的少數國家之一。CCPI以人均排放為主，並未充分反映台灣能源高度進口與產業結構的特殊背景。環境部的委屈雖屬非戰之罪，但我們仍宜檢視政府未來五年「六大部門總體減碳目標量」的規劃是否務實可行。

以能源部門減碳為例，政府規劃台灣發電結構去碳化，設定每度電排放二氧化碳當量從2023年的0.49公斤降至2030年的0.319公斤，等於七年內降低近35%；再生能源占比須由目前的9.5%提升到30%，而燃煤占比則從42.2%降至20%。改變能源配比並不容易，政府提出的目標涉及土地使用、社會接受度、技術可行性與成本結構，亟需提出跨部會、更具科學基礎的可行性評估。

國內用電需求仍將持續上升，半導體與AI產業升級更將推動整體長期用電成長。依據經濟部「113年度全國電力資源供需報告」，台灣2030年用電量將達3,072億度，較目前增加7.8%，平均每年複合成長率達1.5%。同一時間，台電財務壓力沉重，負債比率高達91.2%；若其財務結構無法改革，台灣能源轉型所需的資本支出恐難順利進行。在此背景下，核能是否重新加入用電選項儼然成為社會討論焦點，但政府仍堅持「非核家園」，而使得能源政策在安全性、可行性與穩定性上面臨更大的爭議與挑戰。

依循COP30所倡導的方向，台灣未來五年若要達成減碳目標，關鍵在於政策治理模式的全面更新。其中，最重要的是跨黨派協商，避免能源政策因政黨輪替而反覆。能源配比調整、台電財務改革以及碳費制度，均需在立法院獲得可長期執行的共識。同時，環境治理與經濟發展需更緊密整合，所有重大投資的成本效益分析，都應「同時」納入「排碳外部成本」，以確立「高排碳＝高成本」必須有更高收益的治理邏輯。

氣候暖化影響地球生態已是世界共同面臨的系統性風險。未來COP對各國的要求只會更具體、更具約束力。台灣在這場淨零競賽中能否站穩，取決於朝野正視核能定位、綠電部署、台電財務重整等議題的程度。時間有限，政府須以更前瞻的治理邏輯與跨部門協作，台灣才能在全球減碳浪潮下維持競爭力，而非被邊緣化。