聯合報黑白集／劉世芳的心魔

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/內政部' rel='內政部' data-rel='/2/129931' class='tag'><strong>內政部</strong></a>長<a href='/search/tagging/2/劉世芳' rel='劉世芳' data-rel='/2/117893' class='tag'><strong>劉世芳</strong></a>日前為了捍衛「台灣全民安全指引」（小橘書），用「<a href='/search/tagging/2/公主病' rel='公主病' data-rel='/2/139590' class='tag'><strong>公主病</strong></a>、王子病」大酸反對者。 圖／聯合報系資料照片
劉世芳可能是歷來最出軌的內政部長。她不關心少子化問題，卻擔心「陸配」村里長滲透破壞國家；她不關心城鄉差距或貧富不均問題，卻要求全台幾百條「中正路」必須改名。政府最近發放《全民安全指引》遭許多人亂丟，劉世芳開口就罵：這些人有「公主病」、「王子病」。

一個不思考社會的和平發展，卻一心想著鬥爭、動輒指斥民眾的內政部長，劉世芳才是有「太后病」吧！花蓮學田陸配村長鄧萬華遭解職，經花蓮訴願會撤銷裁定，劉世芳仍不肯罷休。陸配在台參政權已經相當嚴格，鄧萬華由村民選出，具有民意基礎，內政部長能一聲令下就加以剝奪嗎？

何況，陸配本來就不適用《國籍法》廿條。劉世芳卻強辯說，大陸如果不是「外國」，不就等於承認「台灣是中國的一部分」。如此解讀，顯示她的邏輯不及格。原因是：大陸不是「外國」，因為它和台灣「同屬中國的一部分」。劉世芳的特殊解讀，才是在矮化台灣。

劉世芳最大的心魔，就是「台灣國」。大罷免時，她高呼要讓賴清德「當我們台灣國的主人」；這「主人」二字，把台灣民主踩在腳下。現在她歧視陸配、把對岸當外國、討厭中正路，恨不得把「中華民國」改名「台灣國」。賴總統應讓她去當「台灣國籌委會」主委，別再領中華民國部長薪水了！

社論 劉世芳 內政部 陸配 中正路 大罷免 鄧萬華 賴清德 國籍 公主病

