聯合報黑白集／劉世芳的心魔

賴總統近日在臉書悼念黃百韜將軍，強調應追思「為國而戰的國軍，而非共諜」，並將黃百韜的「反共」事蹟置於敘事核心。黃百韜是鐵錚錚的抗日名將，加上他在國共內戰中英勇剿匪的事蹟，因此成為軍校的楷模。賴清德一味凸顯黃百韜反共，卻避提他「抗日」，除對歷史不誠實，也扭曲先烈的護國精神。

2025-11-27 00:43