黑白集／此刻，台灣躲著烏克蘭

聯合報／ 黑白集

美國向烏克蘭提出廿八條和平方案，包括烏國割地裁軍，修憲不加入北約等。而俄國則不僅重返G8，還與美國瓜分重建利益；全球為之譁然。拜登曾說，若俄國成功入侵，會使中國受到鼓舞，暗示台灣會是下一個，似一語成讖。但賴清德有錢有閒大啖壽司，似乎無視危機，也沒有發聲支援烏國。

拜登口中的「民主世界存亡戰役」，曾是蔡政府鼓吹抗中保台的憑藉，緊蹭「澤倫斯基神話」，哄全民相信「倚美仇中」是最佳生存選擇。去年此時，蔡英文在加拿大稱美國應「先幫助烏克蘭」，「台灣還有時間」。如今，川普交好俄中，賴政府卻要全民勒緊肚皮備戰。

國安會副秘林飛帆曾聲稱「此刻我們都是烏克蘭人」，最近也避談俄烏戰爭，連推銷《台灣全民安全指引》都躲著「烏克蘭」三字。他說，印發小橘書是「國際趨勢」，長期處在俄國軍事威脅的芬蘭、瑞典等均有發行，告訴人民不放棄抵抗入侵，更不能投降。

但小橘書沒跟上現實。烏克蘭人用血肉證明，戰爭不是弱國想打多久就能打多久。何況，印書小國根本也沒力挺基輔打到普亭認輸為止。

俄烏開戰時，台南推出「烏克蘭」蝴蝶蘭，政壇瘋搶獻寶。如今，賴清德高喊備戰中國，滿朝文武卻避談國破家亡的烏克蘭。不正是明知戰爭是條不歸路的心證？

社論 林飛帆 烏克蘭 北約 俄烏戰爭

