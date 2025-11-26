聯合報社論／中日緊張與俄烏促和，賴政府要看清國際現實

國際上最近有兩件事深受矚目：一是日相高市早苗的「台灣有事」論引發中日緊張；二是美國總統川普提出俄烏和平方案，要求烏克蘭讓步割地；兩者皆牽動區域與全球情勢。中日的拉扯關係台灣戰和，而俄烏促和計劃則暴露強權政治炎涼，兩個事件都值得台灣深刻警惕。近日川習通話，川普稱美方理解「台灣問題對中國的重要性」；這不能不說是高市惹禍，將台灣捲入日中爭端逼川普表態。

高市稱，「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，可以出動自衛隊，引起中國大陸強烈反彈。大陸對日持續祭出外交、軍事與經濟杯葛，高市則拒絕撤回談話，但私下承認「說過頭」，並重申推進與大陸戰略互惠不變。她尋求在南非G20峰會與大陸國務院總理李強會面，及明年初舉行中日韓首腦峰會的可能，則皆碰壁。

中共則在各層面施壓。除抵制對日交流與旅遊，停止日本水產和牛肉進口，陸方還連續發布黃海、渤海和東部戰區的演習訊息；甚至致函聯合國，稱大陸將堅決行使自衛權。大陸外長王毅指責高市早苗，「講了不該講的話，越了不該碰的紅線」，發出試圖武力介入台灣問題的錯誤訊號。

中國大陸的強烈反應，有其深刻的歷史恩怨背景，以及現實的權力政治考量。大陸不只是針對高市早苗一人一言，而是要徹底痛擊日本右翼勢力「台灣有事就是日本有事」的主張，既用歷史罪行再清算日本軍國主義的復甦，更先一步拒阻日本藉口「台灣有事」介入台海局勢。此外，在戰略布局與地緣政治上，大陸向日本清楚劃出紅線，也是向周邊國家、美國乃至全球的明白宣示。

中日情勢升溫，賴政府雖藉機鼓譟喊衝，但與日本具緊密同盟關係的美國，態度則相對模糊。除駐日大使聲援日本外，國務院評論相對溫和，川普甚至說「我們許多盟友也不是朋友」。此刻川普在意的，不是「台灣有事」，而是明年「川習會」是否能如期舉行；他更關心的，則是俄烏能否停戰以及停戰的「紅利」。

光是想像美俄密商研擬的廿八點俄烏和平方案，川普拿著停戰計畫強逼烏克蘭吞下的場景，就令人心驚膽戰。烏克蘭必須割地換取和平，烏克蘭不得加入北約，軍力須受到限制；而西方對俄羅斯的經濟制裁須解除，俄國被凍資產解凍，其中千億美元投入烏國重建，利潤半數歸美國。烏克蘭和歐盟都被排除參與談判，但烏克蘭須限期投降，歐盟被迫埋單。

烏克蘭總統澤倫斯基說，烏國正處於史上最艱難時刻，面臨在維持尊嚴與失去美國這個關鍵夥伴間做抉擇。川普只冷回，澤倫斯基必須同意這項提案，「他如果不喜歡，他們就只能繼續打仗」。川普提醒，澤倫斯基沒有牌可打，手中已無籌碼。

反觀台灣，賴總統抗中的最大「王牌」，是美日與民主同盟相挺，最強籌碼是護國神山台積電。然而，美歐都不願為烏克蘭出兵抗俄，有多少民主盟友願意為台灣兩肋插刀？再說，整個護國神山「生態系」將被拔到美國移植，台灣還剩什麼籌碼？台灣不會被迫在維持尊嚴與失去美國之間做抉擇嗎？

賴總統大啖日本海鮮，交辦組團遊日，外長林佳龍也說要「衝一下」。但外交部報告卻指出，高市的「台灣有事」論尚難直接解讀為日本將「協防台灣」。一旦台灣真的有事，期待川普出兵，恐怕更無可能。民進黨政府力斥「今日烏克蘭，明日台灣」說法，但川普的俄烏促和方案就是一面最現實的鏡子；賴清德看得清楚嗎？