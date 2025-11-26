經濟日報社論／防晶片鏈外移 應設獨立審查機制

晶片示意圖。 路透

美國媒體Politico報導，台美關稅談判近尾聲，美方要求台灣投資「介於南韓的3,500億美元（台幣約11兆元）與日本的5,500億美元（台幣約17.3兆元）間」。金融時報22日披露，台灣投資美國可能達4,000億美元（台幣12.8兆元），還將協助打造類似科學園區。

雖然我方相關官員都模糊以對，但投資金額從13兆元起跳已難避免，又沒說明「對等關稅是否像日韓調降至15%並取消疊加」，以及232條款對半導體及半導體設備的調查結果，業界還是頗為緊張，輿論也是一片譁然。

行政院曾表示，我對美投資與日、韓模式不同，著重於供應鏈合作的「台灣模式」，基於國際布局，由企業自主規劃、貼近客戶。政府則提供金融信保，透過政府間的合作形成產業聚落，爭取有利的投資條件。但是，能否爭取對等關稅、半導體產業別關稅的優惠，並無把握，也沒釐清投資是否超負荷，以及台灣模式可能增添國家安全及不利經濟的質疑。

僅就投資金額占經濟規模的比率而言，美方對我要求的投資顯屬需索過度。以2024年的GDP為比較基礎，日對美投資占其GDP 4兆美元的比重為13.7%；韓對美投資占其GDP 1.7兆美元的20.4%；我投資如介於外媒預測的4,000億美元到日韓平均4,500億美元之間，占去年GDP的50～57%，顯然我方受到的待遇嚴重不符比例原則。

以外匯存底比較也是一樣。日對美投資占外匯存底43%，我投資占外匯存底的69～77%，顯然「不堪負荷」；韓對美投資占外匯存底85%，雖高於我國，但韓方以可能造成破產、總統將來可能被彈劾為由，向美國爭取到具體的減稅優惠。賴政府寧可對國人諱莫如深，何不向美方要求降低投資規模，以符合比例原則？

更嚴重的問題是，所稱「供應鏈合作的台灣模式」，輕描淡寫為業者自主規劃到美投資形成產業聚落，其實是台積電（2330）鉅額投資的「再加碼」至少台幣7.4兆元，把本就讓讓國人惴惴不安的「護國神山」台積電的單獨外移，經由政府的大力推動，已擴大為「整個晶片產業供應鏈大規模外移」。

僅台積電單獨外移，就明顯提高成本、降低毛利率，排擠國內資本支出、減少投資和出口，不利總體經濟。最近台積電發生商業技術機密遭日商竊取，以及前高層攜密件投靠競爭對手的事件，更讓人擔心整個晶片產業鏈的外移，必然引發人才外流、技術外洩的國家安全風險。

先前美國商務部長要台灣接受晶片生產「五五分工」的構想，暴露美方得寸進尺的企圖，將來必使台灣一枝獨秀的晶片產業外移過半，失去「矽盾功能」。台灣未來的總體投資、出口、就業也將受到更劇烈的衝擊，嚴重不利整體的經濟發展。

綜上，政府鼓勵晶片產業生態系的外移，只讓美方更加需索無度，已構成國安和不利經濟發展的問題。所幸，立法院4月中修正了產業創新條例第22條，將投資「特定國家或地區」、「涉及特定產業或技術」或「達一定金額」等情形，應事前向經濟部申請核准，以保護關鍵技術及產業競爭力。經濟部會商相關機關，認定有影響國安或對經濟發展不利影響者，得不予核准或為附條件之核准。

令人不解的是，有關「特定國家地區、產業或技術金額」的子辦法，也就是「公司國外投資處理辦法」草案，經濟部七個多月仍未完成制訂，以致產創條例第22條及相關罰則仍無法施行。

因此，建議立法院扮演嚴格把關的角色，要求經濟部務必限時完成國外投資處理辦法並向立院報告。鑑於審核單位投審司位階太低，有必要建立獨立、超然、專業審查委員會的機制，由各黨派推薦外部、專業學者專家，做好嚴格審查晶片鏈外移的把關工作，維護國家安全、保護經濟利益。