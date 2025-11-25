聯合報黑白集／范冰冰能否破冰？

范冰冰在馬來西亞電影「地母」中發揮演技，奪得第62屆金馬影后。 圖／金馬執委會提供

大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》獲金馬獎最佳女主角，這是二○一九年陸港抵制金馬獎後，首次有對岸女星獲獎。令人浮想聯翩：因政治情勢進入冰點的兩岸影視交流，有可能破冰嗎？

過去的金馬獎，無疑是華人電影最高殿堂。歷年台港陸電影的強強對話，至今仍讓影迷念念不忘。二○○八年有海角七號、投名狀、集結號三強爭霸；二○一一年又有賽德克巴萊、桃姐和讓子彈飛一決雌雄。在金馬獎競爭及合作下，也迎來華人電影的黃金歲月。

但近年我演藝人員赴陸或留台，已成「單選題」。前往大陸發展的影星，甚至常被抹紅，質疑忠誠。在抵制下，金馬獎也幾成本土電影「獨角戲」，關注度遠不若以往。台灣影視的「文化輸出」，漸成明日黃花，令人唏噓。

范冰冰得獎，她雖未親自上台領獎，但相關效應仍引發兩岸熱議。這證明，在華人影壇，金馬獎仍具舉足輕重分量。亦說明，陸港抵制，對金馬獎、對兩岸三地影視發展都是損失。

但回到現實，不少人對范冰冰的「最佳女主角」，還是充斥滿滿「不友善」；要說兩岸影視交流破冰，為時過早。但范冰冰參演馬華電影，突破抵制參展；金馬評審團跳過政治正確，給予肯定，兩者都展現「藝術歸藝術」價值。兩岸影視交流寒冬雖未結束，但已見些許暖陽。