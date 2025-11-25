經濟日報社論／申入CPTPP 要找到突破口

申入CPTPP 要找到突破口。聯合報系資料照

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）近日於澳洲召開第九屆執行委員會，共同聲明中決議立即啟動與烏拉圭的加入談判，並規劃於2026年與印尼、菲律賓及阿拉伯聯合大公國展開正式談判，為歷次執委會中對新申請案最具實質進展的一次。CPTPP的吸引力持續提升，已成為全球最受矚目的自由貿易協定（FTA）。

不過，此次聲明對於也遞件申請的台灣、中國大陸、烏克蘭與厄瓜多等四國，完全未著墨，顯示其申請程序依舊原地踏步。更弔詭的是，這四國的申請時間皆早於本次獲得進展的四國，形成「後發先至」的情況。尤其是中國大陸與台灣最早提出申請，但自2021年起五度叩關，但仍未能順利成立工作小組，取得談判的門票。

台灣申入CPTPP再次卡關，國內有諸多不滿及失望。因為相較於其他申請國家，台灣市場開放程度最高，經貿制度最完善，與CPTPP高度契合；理應更早取得談判入場卷，但因為政治因素而一再卡關。

自從兩岸先後提出申請以來，CPTPP即成為兩岸角力新場域。台灣以中國經貿體制距離CPTPP高標準甚遠為由，質疑其申請動機，並多次主張「有台無中」的立場。中國大陸則以「一中原則」為由，堅決反對台灣加入，並持續向各會員國施壓以阻絕台灣。受制於中國大陸壓力，CPTPP成員均不願公開替台灣背書。過去四年多來，各國官方對台灣的態度大多停留在「歡迎」層次，卻從未明確表態「支持」；部分成員甚至對台灣加入持保留立場，使台灣的申請進程困難重重。

以此次輪值主席國澳大利亞為例，總理安東尼·艾班尼斯宣稱只有主權國家才可以加入CPTPP，並指出台灣並非主權國家，所以澳大利亞不太可能支持台灣加入。雖然之後澳大利亞官方正式澄清，改口歡迎台灣加入；但也難以完全回收衍生的外溢衝擊，使外界對台灣加入的政治風險評估更加保守。

中國大陸雖然強力阻止台灣申入CPTPP，但其自身進度同樣延宕，主要是因為CPTPP成員普遍質疑中國能否符合協定的高標準要求。此外，本次共同聲明中特別強調必須共同因應「經濟脅迫」的風險，並提出維護供應鏈穩定、避免貿易受到非市場措施干擾等原則，外界普遍解讀是反映成員對中國經濟脅迫行為的關切。若中國大陸仍持續實施而未具體改善，例如近期針對日本首相發言所採取的反制措施，勢必進一步削弱成員國支持，成為中國加入CPTPP另一大阻礙。

綜合而言，在兩岸關係緊張、中國持續反對台灣加入，再加上中國自身難以符合協定高標準情況下，導致台灣因政治因素受阻，中國也因制度落差難以取得進展，而使兩岸申請均陷入長期停滯局面。

台灣絕不願一直是「資深申請者」，更不應被兩岸框架綁住。未來應強化「制度成熟度」與「成員國利益連結」。一方面持續深化制度改革，使成員國看見台灣具備啟動談判的條件。另一方面，必須透過多元化的產業合作，創造更多實質利益，使支持台灣成為「合理且值得」的選項，以稀釋成員國的政治顧慮。

同時，台灣也須在國際場合清楚呈現「中國反對，兩岸皆不得其門而入」的後果。這不僅是外交訊息，更是對CPTPP成員國的提醒：讓中國掌握否決權將對協定造成風險，而支持台灣則是維持協定高標準，並可確保協定運作不被政治干預。換言之，支持台灣並非增添風險，而是維護制度完整性的必要之舉。

唯有制度深化與外交布局並行，使CPTPP成員國在面對政治壓力時，「願意也能夠」做出對台灣有利的選擇，台灣才可能在停滯進程中找到突破口。