聯合報黑白集／地方有事，中央有事

財劃法修法延燒成朝野搶錢搶權大戰，形同在中央與地方劃出一條楚河漢界。政院版財劃法草案上周四出爐，預計明天送交各縣市試算表，朝野戰火再起。財劃法原是為了促進財政均衡，但立院、政院未能溝通整合而競相修法，恐埋下財政失衡危機，忘了「地方有事就是中央有事」。

中央長期錢權一把抓，地方彷彿嗷嗷待哺的小弟，台中市長盧秀燕直指國家財政已變成「肥中央、瘦地方」。財劃法廿五年未修正早已不合時宜，蔡政府多次列為優先法案，最後因政治考量而縮手。去年底藍白修正財劃法，政院拒提版本，只以覆議、釋憲、罷免傲慢回應；日前藍白二度修法，行政院長卓榮泰宣布全面迎戰，端出政院版搶回主導權。

學者批評政院版是中央圖利自己，苛待地方。白營要退回，藍營卻因政院版厚南薄北而兩難。朝野各有盤算，但人民感受最深的是，台南淹大水、花蓮堰塞湖、台中非洲豬瘟、彰化毒雞蛋等事件，天災或疫情不分藍綠，中央與地方應攜手合作，結果常是有錢就搶、有事就推，黨同伐異取代協力治理。

財劃法修正是國家重建大工程，穩健財政才能支撐重大建設，社會才會長治久安。政黨輪替是民主常態，國家利益大於政黨利益，修法應跳脫本位主義，否則台灣一旦出事，中央和地方都有事。