聯合報黑白集／福島核食又沾政治芥末

聯合報／ 聯合報黑白集

賴清德總統日前大吃「挺日套餐」。 圖／取自賴清德Ｘ

日相高市早苗台灣有事」脫口，引發大陸強烈反彈，外交、經濟、軍事全面反制，更對日本水產品下禁令。賴總統隨即大吃「挺日套餐」，還特別交辦國策顧問康銀壽帶團去日本觀光。衛福部食藥署也公告福島五縣核食全面解禁，但這盤生魚只怕走味了！

賴清德吃挺日套餐與解禁福島核食之間，究竟純屬巧合或存在刻意？雖然食藥署強調是基於科學實證，與「台灣有事」風波無關，但「此地無銀」的說詞生硬彆扭，因為公告期程安排露了餡。

食藥署是在八月廿九日預告解除福島五縣食品「雙證」規定，六十日預告期在十月廿八日即屆滿，卻選在時隔近一個月後公告解禁。「高市惹事，清德有事」，沾滿政治芥末的福島核食立馬上桌。

福島五縣食品能不能吃，本該由科學來說話，但國人是否信賴民進黨政府的食安邏輯與把關能力？民進黨在野時把瘦肉精「零檢出」當成另類神主牌，執政後卻大轉彎黑箱開放美國萊豬；而近來從黑心豬大腸、非洲豬瘟到芬普尼毒蛋，更讓人為賴政府的食安管控搖頭。

中日緊張，雙方都很難退讓。但高市早苗私下承認「說過頭」，又公開重申推進與大陸戰略互惠不變，姿態相對放軟，反而賴清德喊衝了。不過，賴政府若刻意將食安隱匿於台日友好之下，那盤海鮮能不走味嗎？

