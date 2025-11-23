經濟日報社論／台灣面臨「複合性危機」考驗

台灣面臨「複合性危機」考驗。AI示意圖。 路透

世界各種原本分散的危險曲線開始匯聚。倫敦戰略研究公司Sibylline最新報告警告，一場由地緣政治、科技革命、全球供應鏈斷裂、國際秩序重組以及大國競爭所共同推動的「複合性危機」正在成形，2027年前後恐迎來臨界點。對台灣而言，這場危機並非遙遠的大國棋局，而是直接扣住台灣的生存與經濟命脈。

複合危機的核心是AI與半導體，而半導體的核心正是台灣。台積電（2330）掌握全球最先進製程超過九成市占，所有大型AI模型、雲端服務、國防系統乃至金融運算，都依賴台灣的晶片供應。台灣因此不只是地緣政治的前線，更在全球科技上具「單點依賴」地位。這種依賴讓台灣的重要性前所未見，也大大提高風險。

台灣GDP全球排名前20名左右，但人口僅2,300萬，汽車、能源、消費性電子、雲服務、國防等市場規模都不足以支撐完整技術生態系。台灣企業在全球供應鏈中扮演關鍵角色，但國內市場太小，無法形成支撐產業自主性的需求後盾。台灣在全球科技競賽中占據樞紐地位，卻沒有樞紐國家應有的市場規模，這使其在危機情況下極為脆弱。

另一方面，AI正推向「超級程式員」時代，2027年前後，AI的軟體生產、科研、武器設計、基礎建設自動化能力可能跨入新門檻，使其成為第四次工業革命的核心引擎。誰掌握晶片，誰掌控下一個世界秩序。美中都無法接受自己在AI上落後，也無法接受晶片供應完全被卡在台灣。

美國半導體製造短期內仍無法取代台灣。中國則因封鎖而缺乏先進晶片，AI大模型與超算能力皆受限，但又因風險考量而不敢輕易以武力奪取台灣。台灣因此陷入「科技價值愈高，戰略風險愈大」的矛盾。由於市場小、地緣風險高、經濟高度依賴外貿，使這種矛盾更加尖銳。

這項報告指出，美中台三方都把2027年視為關鍵節點：北京要求人民解放軍在2027年前形成壓倒性的對台作戰能力；美軍印太司令部也警告同一窗口可能成為衝突高峰；台灣內部則面臨政治對立、新舊路線轉折以及國安共識不足等難題。國際局勢上的其他危機：俄烏戰爭、伊朗、中東航運、北韓挑釁、美國內部政治失序、歐洲治理分裂，都可能在同一時期疊加，使單一衝突引發連鎖反應。複合性危機最可怕的不是衝突本身，而是同時爆發與互相放大。

Sibylline認為，北京最可能採取的行動不是全面攻台，而是封鎖台灣，方式包括：切斷航運與空域、強化灰色地帶行動、癱瘓通訊與金融、以海警、民兵、軍演多軌道施壓。這種作法成本低、模糊性高、升級空間大，美國反應若不夠迅速與強力，就可能直接失去台積電產能。

對台灣而言，這是最危險的劇本，因為能源、糧食與原料進口受阻；電力供應與醫療體系可能面臨壓力；股市暴跌、金融外逃、人心潰散；內部政治因危機而更加撕裂。面對這些衝擊，危機將迅速外溢成全球性震盪。

面對複合性危機，台灣不能只談意識形態，而要面對市場現實。台灣的核心弱點是，市場太小、經濟過度外向、戰略價值過度集中於半導體。台灣需要的不是呼喊豪邁口號，而是務實的戰略調整。

要緊的是分散半導體風險，但避免將核心能力外移到失去戰略價值。台積電海外布局要「補強」而非出走，維持台灣仍是全球不可替代的生產中心。其次要擴大本地市場容量，提升自我支撐能力，若台灣的能源、數位、綠能、國防與內需市場能成長，企業依賴出口的脆弱度自然下降。我們還要降低台美、中台關係的單邊風險，爭取穩定與緩衝空間，因而要避免成為美中競爭的單向工具，也避免被推向某方造成戰略誤判。