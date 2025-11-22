聯合報黑白集／政治演藝化

賴清德總統20日透過社群平台分享「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，展現台日堅固友誼。 圖／取自賴清德Ｘ

高市早苗「台灣有事」言論引發中日緊張，台灣本應靜觀其變，以免沒事變「有事」。誰料，賴總統在臉書貼文，以壽司、味噌湯及北海道帆立貝為午餐，示意力挺日本。林佳龍立馬跟進吃海鮮，並喊話國人多到日本觀光，「我們來拚一下！」

這樣的表態，令人尷尬。賴清德若要支持日本，那就選擇合適的場合與準確的言詞，鄭重地表達。但像這樣，一手捧壽司、一手挾干貝，惺惺作態，卻有失莊重。試問，日本政壇人士看了，會有「邦誼永固」的感動嗎？賴清德的演出，未免顯得廉價。

同樣的議題，新加坡總理黃循財的表態，就更見國家元首高度。他與彭博總編輯對話時說，新加坡支持日本扮演區域穩定的角色，也盼中日找到使問題降溫的辦法，他並暗示兩國放下歷史成見。這樣的談話，誠懇中聽，沒有選邊站，也沒把自己捲進去，卻表達了一個小國夠分量的瞻矚。這才是賴清德團隊應學習的專業。

民進黨向來發表欲旺盛，久而久之，連言詞都不夠用了，便朝「演藝化」邁進。「吃壽司挺日」的戲碼並不是不能演，但由立委或議員上陣也就夠了；讓總統去演，無論如何顯得失格。林佳龍也一樣，他的外交策略採取「快閃」作風，東奔西跑出奇兵「放煙火」。煙花在夜空固然好看，但轉瞬即滅，很難積累成外交實力。