經濟日報社論／稅收停滯短徵 政府應警惕

財政部日前公布前十月稅收共3兆2,884億元，年減0.2％，稅收呈現停滯成長的情況；實徵稅收占累計分配預算數的97.8%，亦即稅收比預估稅收「短徵」2.2％。但和前九月的稅收年減2.5％，短徵6.5％相比，10月份的稅收表現其實有明顯的改善。主要因素為10月份的營所稅年增25％，因企業獲利成長，使結算申報增加，暫繳申報甚至大增17％；綜所稅因盈餘分配所得增加而年增5.6％；證交稅因台股8月以來交易回溫，10月年增率高達42％，以致這些國稅在10月份創「歷年同月新高」。

儘管所得稅和證交稅10月份大幅成長，但是前十月最大的營所稅仍然短徵了3.3％，第二大的綜所稅勉強達成預算目標，第三大的營業稅仍然短徵3.3％，年減2.8％；地方稅方面，因不動產交易清淡及大額稅款案件減少，使土增稅年減24％、短徵20％，契稅衰退18％，以致前十月的中央整體稅收（包括撥入特種基金）和地方稅收（含統籌分配稅款）都是微幅的負成長。

展望今年「全年」的稅收，除非剩下兩個月的景氣情況與股市交易量大好，國稅基本上已無季節性的大增，地方稅更因房市交易低迷，應該大致和去年稅收相同。至於整體稅收是否可達全年預算目標，財政部表示「仍面臨相當挑戰」，代表稅收連續四年大幅超徵，尤其去年稅收超徵5,283億、超徵率高達16%，都創史上新高的紀錄，不但終結，還驟轉為短徵，暴起暴落的情形可說極為罕見。

上述前十月稅收停滯，低於預算目標（短徵）的情況，是否將來會持續，目前尚難斷定，但對財政的衝擊，卻值得深入思考。尤其政府因為稅收連年超徵，已產生「財政幻覺」，以為財政狀況良好，於是輕易地編列特別預算、擴增支出。

先看執行中的114年度法定總預算，歲出2.925兆，在樂觀估計稅收成長22％之下，才有原本的2,398億賸餘。如今因為11月通過追加預算819.4億，使得114年度歲出又突破3.01兆，將使賸餘減少819億；加上預估稅收可能短徵，將使114年度的決算數賸餘可能僅約1,300億。

另外還有八項特別預算，包括執行中的前瞻建設第五期舉債701億；海空戰力提升2,370億；新式戰機採購2,322億；年底到期的疫後特別預算3,800億，仍需舉債。剛通過的韌性條例5,700億，已經耗掉113年度決算後累計的賸餘4,444億，仍將舉債1,256億；此外，丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建600億、花蓮堰塞湖災後重建特別預算300億。上述特別預算合計，將造成收支赤字增加1.7兆。若114年度僅歲計賸餘約1,300億，根本無以因應規模上兆的特別預算，則未來數年的累計收支短絀將高達1.6兆，亦即中央需再舉債1.6兆。

而正在立法院審議的明年度總預算，歲出雖從低估計為3.035兆，仍不免產生1,727億元的短絀，若明年稅收無法轉呈超徵，將使含特別預算的累計收支餘絀上看1.8兆。另外，賴總統最近數次強調將提高國防支出，希望2030年能達GDP的5％。如假設未來GDP年成長4％、歲出年成長3％，則賴總統追求的2030年國防支出將達1.7兆，約占預估中央歲出3.2兆的53％，亦即中央政府有過半支出用於國防，將嚴重排擠經濟發展、社會福利、基礎建設、教育等，更使稅收停滯，恐導致連年財政赤字，無以支應龐大的國防支出。

因此，希望賴政府能從今年稅收可能負成長、短徵的警訊中，心生警惕，並將少子化及超高齡社會的負面影響納入考量，進而重新盤點明年度總預算和新增的特別預算。支出應儘量節省，未必需要執行到預算的上限；大增國防支出的宣示，更是劇烈衝擊財政，現在就應轉趨低調、淡化、冷處理，以「量入為出」、「量力而為」原則，審慎規畫。