聯合報黑白集／高市禍從口出

日本首相高市早苗（左）與中國國家主席習近平（右）10月31日在南韓慶州的APEC峰會舉行場邊會議。（美聯社） 美國聯合通訊社

日本首相高市早苗一番「台灣有事」的發言惹火北京。中共外交部司長劉勁松手插口袋對日本官員擺出倨傲姿態，確有虧外交官風範，反讓人想起昔日「皇軍」嘴臉。但日本政府須面對的現實是，年消費額近兩兆日圓的陸客大量消失，加上貿易杯葛，缺口要如何補上？

當下白宮無意挑釁中南海，日本卻主動惹事，愛擺老大架子的川普對「尾巴搖狗」有何感想？從美方近日發言，包括按計畫撤走先前演習進駐的飛彈，顯示雖不認同中共，也沒打算力挺日本。而高市此時若服軟認錯，承認發言不當，必然激起國內輿論不滿，將使史上首位女首相的民調蜜月提前結束。

高市「台灣有事」發言，其實有不少但書；且她就任後未前往靖國神社，及刻意手挽川普表現親密等動作，顯然並非存心挑戰北京或華府。問題在她習慣了民代式發言，對首相的敏感身分缺乏警覺，加上右派同志的撩撥，結果就闖了禍。日媒稱，高市事後私下承認「說過頭」，但問題恐怕不會因此解決；將來她若想推動自衛隊更名國防軍等理念，國內外的阻力鐵定只會變多不會減少。

為政者最忌禍從口出，更要曉得，不是只有政敵才能對自己造成傷害，在「同溫層」面前鬆懈，往往能捅出更難收拾的樓子。高市近日的左支右絀，值得國內所有政治領袖引以為戒。