聯合報社論／藍白主席會開步走，柯文哲附上缺席叮嚀

國民黨主席鄭麗文（右三）、民眾黨主席黃國昌（左三）19日下午舉行會談。記者季相儒／攝影

藍白合首場「主席會晤」說開就開，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌各率主要幹部與會，敲定「藍白合作」的基調。這次會晤不只是一次氛圍鋪陳，也達成「智庫對接」共識，並劍及履及地由前內政部長李鴻源組團隊要提區域建設藍圖。儘管不少人仍對藍白合前景抱存疑慮，但透過國會合作及明年地方選舉提名的磨合，這條路是曲是直應能越走越清晰。

藍白合能否一路平順，外界的疑慮其來有自。兩年前的十月底，就在二○二四總統大選前三個月，國民黨前主席朱立倫與民眾黨前主席柯文哲也舉行過一場「主席會」，主題是「政黨協商」。會後，他們發表了四項共同聲明，包括推動第三波民主改革、重啟兩岸交流、總統赴國會報告及立委席次極大化等，被形容為「承載了藍白選民翻轉執政的殷切期盼」。但其後一個月，隨著藍白整合會談破裂，所有願景化為泡影，兩黨和支持者迄今只能眼睜睜看著民進黨繼續獨斷獨行。

如今民眾聽到「藍白合」，都不免油然憶起當年柯文哲如何撕毀承諾的場景，包括郭台銘如何游走兩黨之間、最後卻不告而別的噩夢。今天國民黨和民眾黨談合作，會不會依然爾虞我詐、互不信任，或者誤信民調而自以為是，甚至有人私下企圖與綠營另作交易的情事？這類疑問，必然還盤旋在兩黨黨員與一般民眾心中，揮之不去。

然而，比對兩年前後的政治處境與政黨發展，國民黨和民眾黨在某些領域的競合關係雖未改變，但藍白合作的趨勢其實已漸趨穩定。主要原因包括：一，柯文哲因政治獻金及京華城案遭羈押長達一年，未來一年可能遭到判刑，民眾黨已無任何理由再支持民進黨。二，過去一年多，藍白兩黨在立法院建立了不錯的合作默契，在若干人事案或法案則維持各自的理念，算是一種靈活的合作策略。三，鄭麗文和黃國昌都是五十多歲的世代，思維比較開放；且均曾與民進黨有過合作關係、後轉而成為綠營監督者，他們的政治策略應更靈活。四，這次的兩黨合作提前展開，若有幕僚及智庫的常態溝通，將更能有序地推動共同提名布局。

鄭麗文在會中宣示，「藍加白」就是台灣最新的主流民意，能帶給人民最好的決策及最佳的治理。黃國昌則稱，二○二六選舉要用最好的方式選出最強的團隊，至於在野聯盟在新北市的選舉，主角也未必一定要是他。如果雙方都能秉持這樣的善意推動藍白合，必然有助於在野陣營的氣勢和版圖，為民主發出更大的聲量。

當媒體問到「精神領袖」柯文哲的角色，黃國昌答稱，柯文哲提示了三個關鍵詞：主流民意、國家正義、和人民的安全，這是民眾黨前進的三個重要指標。耐人尋味的是，黃國昌說柯文哲不僅是「精神領袖」，也是「重要的夥伴」。言下，柯文哲會用更多時間對付司法追殺，而非扮演政黨指引者。柯文哲的「缺席叮嚀」雖顯示了他的存在，卻也提示了他上次的「破壞性」角色。無論如何，藍白兩黨都不要再重蹈覆轍破壞合作，再後悔莫及。

從各式民調看，「藍加白」確實已成為占多數的主流民意。問題在，藍與白之間如何構成「相加」乃至「相乘」的關係，則有待雙方的謹慎把持與善意融合。政黨是一種複雜而微妙的組合，只要有人堅持個人本位主義，或者抱持猜忌與投機，整個運作就會受到牽累而失靈。因此，光憑高層的善意是不夠的，雙方陣營必須抱持理性、尊重專業，藍白合才不致再成泡影。