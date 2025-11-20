聽新聞
聯合報黑白集／不能說的「台灣病」

聯合報／ 黑白集

英國經濟學人雜誌最新一期以「台灣榮景的潛藏風險」的封面報導。圖／聯合報系資料照片
經濟學人》報導「台灣榮景的潛藏風險」，點明台灣長期面臨經濟結構問題：出口強勁但內需疲弱，企業獲利高卻不願加薪，資金大量流向海外。因此，經濟數字雖亮眼，民眾卻感受不到富裕。亦即，「台灣病」反映的是「數字繁榮、體感停滯」的狀態。

因文中直指新台幣匯率長期低估是「台灣病」根源，引發官方與側翼的反批。有人甚至大酸，英國經濟不如台灣，哪有資格評論？這種不由分說的義和團式反應，也是台灣病一環。

台灣「雙率雙低」是長年結構，匯率是否低估可以討論，但牽動的風險卻難以忽視：薪資停滯、房價高漲、金融體系潛藏風險。難怪文章一出，引發民間和學界不少共鳴。但台幣若因美方壓力而劇烈波動，出口產業與壽險業恐怕尚未做好準備。

外媒對台灣的示警，並非始自今日。《金融時報》元月點出台灣悄然成為「債市強權」，並提醒可能的危機。《時代雜誌》十月評論賴總統為「魯莽領導人」，結果作者遭到圍剿，連翻譯該文的國家通訊社員工都遭處分。

過去外媒讚美台灣，國內立刻大肆宣揚；但近日外媒報導只要一句不順耳，就被扣上不懂台灣、別有用心的罪名。這種「只許歌頌、不能揭醜」的心態，反映的是欠缺病識感及拒絕反省的心理，病況只會因諱疾忌醫而愈發惡化。

社論 經濟學人
