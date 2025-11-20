經濟日報社論／財劃法格鬥式修法 全民皆輸

財劃法格鬥式修法 全民皆輸。聯合報系資料照

立法院日前再度三讀通過國民黨所提新版財劃法的修正案。遭此戲劇性的變局，行政院這回卻一反去年反對修法的立場，已正式宣布將提出新的修正版本應戰。朝野政黨為了財劃法的修正似乎都動了肝火，殺紅了眼，互相不甘示弱。

其實，國民黨這次修法極具針對性。首先，當然是把原先統籌稅款分配公式的分母（母數寫錯成全國）錯誤改正過來，其次就是把行政院今年度刪減的地方補助款（包括一般性與計劃型）給搶救回來。平心而論，這場財劃法修法後發生的公式烏龍意外，立院本可以單純而快速的解決。怎奈朝野這一年來積恨太深，在缺乏互信情況下，怨怨相報的結果，讓原已暫息煙火的修法爭議突然之間又死灰復燃起來。

回顧一下財劃法的修法歷程，自去年賴清德上任後，在野黨便發動財劃法的修正，惟行政院卻以「現有版本已是最佳」為由，堅拒修法且不提對應版本併審。其後，藍白合力連夜通過國民黨修正動議版，引發行政院極度不滿；接著，行政院提出覆議，遭到否決。無奈之下，一方面送請總統公布法律，同時也聲請憲法法庭釋憲。至此，如果行政院暫時停火，可以相安一陣子。

未料行政院不此罷休，強烈反擊；藉著在野黨要求行政院自行檢討2025年度總預算統刪636億元的機會，將計就計地把此金額轉灌在中央對地方補助款的刪減上，幅度高達25%。

尤有甚者，行政院更修改《中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法》，將原來具體明確的補助事項（如基本財政收支差短及定額設算之教育、社福及基本設施等補助），改為概括性與原則性的規定（如具經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡等事項）。這些舉動不但引發在野黨的暴怒，更造成在野黨執政占多數之地方政府的強力反彈。

在朝小野大的基本結構下，在野黨當然不會就範，立院國民黨團隨後立即提案再修財劃法，報復性的將中央對地方補助款之權責加上更多的限制，隨即引發朝野再度衝突。

雖然，原來被行政院刪減的636億元補助款，後經朝野協商，已從行政院另提的追加預算中補編回來。但前述行政院修改補助辦法、國民黨團所提財劃法再修正案，以及立法院審議通過追加預算案等這幾樁事件，竟然都集中發生在8月短短的一個月內，可見朝野之間的權謀算計，何等超乎常人的想像。若朝野「以牙還牙 、以眼還眼」的對抗態勢不改，可以預見未來的法律與預算衝突事件將層出不窮。

行政院這次除了一如往常地譴責在野黨的「修惡」行徑之外，卻意外地宣布會另提出行政院版的財劃法修正案，送交立法院審查。不過，以目前的情勢來看，不但政治基本結構未曾改變，這段期間朝野更經歷了各種覆議、釋憲和「大罷免」等的爭執與衝突，行政院要能獲得在野黨的理性對待甚或支持，恐怕須有滿滿的善意與大大的智慧才行。

首先，面對這次變局，卓榮泰院長聲稱將會「全面應戰」，殺氣騰騰，何不改個口氣說「全面溝通」？其次，行政院可以強調院版財劃法的特色與優點，但切記不要再翻舊帳惡言抨擊前二次的修法。其三，統籌款水平分配指標與權重的細緻化固對改善城鄉差距有所助益，但未臻周延，院版修正案應採彌補地方基準收支差短為主，指標分配為輔的雙元設計，方為正辦。其四，行政院應允諾依法行政，即使聲請釋憲，在判決結果未確定之前，不再惡意拖延或不執行已公布施行的法律。

惟有如此，院版的財劃法修正案才能爭取到在野黨的理性對待，從而避免格鬥式修法所導致「朝野爭勝負，輸的是全民」的亂象，則國家制度幸甚！