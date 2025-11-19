聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／卓揆自以為是戰神？

聯合報／ 聯合報黑白集

針對財政收支劃分法修法，行政院長卓榮泰喊出「全面迎戰」。記者季相儒／攝影
針對財政收支劃分法修法，行政院長卓榮泰喊出「全面迎戰」。記者季相儒／攝影

立法院甫完成《財劃法》三讀，閣揆卓榮泰卻宣告將「全面迎戰」在野，並在周四提出政院版本。卓榮泰似乎搞錯了戰場，政院版本應該在立院修法前送進去；現在法案都三讀通過了，內閣才要討論政院版，顯然慢了三拍。

同樣的事，去年已鬧過一回。當時，國會也是左等右等等不到政院版本，結果三讀後出現一些誤差。這回，卓揆繼續怠惰，卻反怪在野黨「突襲」。後知後覺醒來，便喊打喊殺，說要全面開戰。一個法案拖了一年多，一直在「程序中」拉鋸；卓榮泰自己不羞愧，民眾看了都替他難過。

賴政府面對朝小野大，始終採取戰鬥模式，高調對付在野黨。法案動輒覆議或聲請釋憲，弄到施政滯礙，仍不罷休。大罷免掛零遭到民意重重打臉，還過不到三個月，賴卓體制馬上又故態復萌。

沈伯洋遭中共通緝，賴總統竟喊話韓國瑜，要求他捍衛國會尊嚴。韓國瑜反譏說「自己有病，卻要別人吃藥」；賴清德又批他「為侵略者找藉口」。這樣鬥來鬥去，只是內耗，有打到中共一根汗毛嗎？

卓榮泰上任一年半，到底做了什麼福國利民的事，人們心裡都是個大問號。大罷免失敗他沒下台，如今再度擺出一副大戰神姿態，恐怕目的在幫民進黨迎戰明年選舉燒狼煙。民進黨能不能少點戰鬥、多點治理，證明自己會治國。

社論 卓榮泰 財劃法
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

立委憂修財劃法恐削弱天災應變 卓榮泰：叫天天不應、叫地地不靈

聲援沈伯洋參選台北市長 楊智伃諷「別怕中共」：民進黨不要打壓

沈伯洋：選舉不在目前規劃內 比我適合的人非常多

與傅崐萁激烈交鋒 卓榮泰斥：立院對政院開戰 我才須備戰

相關新聞

聯合報社論／特赦長照殺人，不能特赦政府長照失責

台北市八旬婦人涉嫌悶死照顧了半個世紀的極重度身心障礙兒，一審判刑二年六月，但判決書罕見建請總統特赦。這份有溫度的判決書在...

聯合報黑白集／卓揆自以為是戰神？

立法院甫完成《財劃法》三讀，閣揆卓榮泰卻宣告將「全面迎戰」在野，並在周四提出政院版本。卓榮泰似乎搞錯了戰場，政院版本應該...

經濟日報社論／打造亞洲創新籌資平台 三大挑戰

金管會核准後，台灣證券交易所近日宣布開放創新板股票當沖交易，自11月17日起正式實施。這是今年創新板取消合格投資人制度後...

聯合報黑白集／蛤？環團反對環評

立院剛修完《環境影響評估法》，將十種地質敏感、重要保護區的光電設置納入環評。不料率先反對的，竟是「六大環保團體」，他們批評修法將造成「光電發展全面停滯」。環團反對環評，到底在演哪齣？

聯合報社論／當高市早苗打開「台海有事」的潘朵拉

一向說話直快、卻缺乏外交經驗的日本首相高市早苗，日前在國會質詢時說出，「若台灣有事，將構成日本的存亡事態」。這番台海有事「明確化」的言論，觸動了中日兩國間最敏感的神經。中國史無前例的接連發動輿論、旅遊、外交及軍事等組合拳，強力反制日本。但高市以首相之尊，發言已難以收回；中國大陸面對內部民族主義的聲浪，也沒有任何退讓空間。如此一來，這場台海有事的言語風波，已演成兩國的面子之爭。

經濟日報社論／匯率結構真相下的台灣病

近年台灣在全球科技浪潮中光芒四射，從先進晶片到AI伺服器供應鏈，產業競爭力堪稱世界一流。但一篇《經濟學人》的文章卻讓台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。