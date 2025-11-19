聽新聞
聯合報黑白集／卓揆自以為是戰神？
立法院甫完成《財劃法》三讀，閣揆卓榮泰卻宣告將「全面迎戰」在野，並在周四提出政院版本。卓榮泰似乎搞錯了戰場，政院版本應該在立院修法前送進去；現在法案都三讀通過了，內閣才要討論政院版，顯然慢了三拍。
同樣的事，去年已鬧過一回。當時，國會也是左等右等等不到政院版本，結果三讀後出現一些誤差。這回，卓揆繼續怠惰，卻反怪在野黨「突襲」。後知後覺醒來，便喊打喊殺，說要全面開戰。一個法案拖了一年多，一直在「程序中」拉鋸；卓榮泰自己不羞愧，民眾看了都替他難過。
賴政府面對朝小野大，始終採取戰鬥模式，高調對付在野黨。法案動輒覆議或聲請釋憲，弄到施政滯礙，仍不罷休。大罷免掛零遭到民意重重打臉，還過不到三個月，賴卓體制馬上又故態復萌。
沈伯洋遭中共通緝，賴總統竟喊話韓國瑜，要求他捍衛國會尊嚴。韓國瑜反譏說「自己有病，卻要別人吃藥」；賴清德又批他「為侵略者找藉口」。這樣鬥來鬥去，只是內耗，有打到中共一根汗毛嗎？
卓榮泰上任一年半，到底做了什麼福國利民的事，人們心裡都是個大問號。大罷免失敗他沒下台，如今再度擺出一副大戰神姿態，恐怕目的在幫民進黨迎戰明年選舉燒狼煙。民進黨能不能少點戰鬥、多點治理，證明自己會治國。
